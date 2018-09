Stasera in tv: programmi tv di domenica 23 settembre 2018

Questa sera tornano Fazio con Che tempo che fa su Rai 1 e Giletti con Non è l’Arena su La7, su Canale 5 la seconda stagione di Viktoria. Questa sera su Rai 3 Amore criminale e poi Frosinone-Juventus su Sky



Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, domenica 23 Settembre 2018.

Prima serata

Film. Un cast d’eccezione per allietare la domenica sera di Rete 4 con Vincenzo Salemme bistratto vigile urbano napoletano trapiantato al Nord viene finalmente Baciato dalla fortuna stasera in tv domenica 23 settembre 2018, con lui anche Alessandro Gassman, Nicole Grimaudo, Elena Santarelli e tanti altri. Su Italia 1 Tom Cruise prova a salvare la Terra dall’invasione aliena in Edge of tomorrow – Senza domani. Sulle altre reti: Patrick Swayze è Black Dog su Iris (ch22) alle 21; Sommersby con Jodie Foster, Richard Gere, Bill Pullman, su Cine Sony (ch55) alle 21; La rivolta delle ex con Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas, su LA5 (ch30) alle 21:10; 24 ore per Charlize Theron, Kevin Bacon su Rai 4 (ch21) alle 21:10; Il profumo del mosto selvatico con Keanu Reeves, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Romy su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Brooklyn’s Finest con Richard Gere, su Cielo (ch26) alle 21:15.

Fiction, serie tv e documentari. Nel giorno che ricorda San Pio da Pietrelcina va in onda Padre Pio – Tra cielo e terra regia di Giulio Base con Michele Placido nei panni del frate con le stimmate, Barbora Bobulova, Riccardo Garrone, Fabio Camilli, Rocco Papaleo su Rai Premium (ch25) alle 21:20. Firmata ancora dalla scrittrice Daisy Goodwin, arriva in esclusiva su Canale 5 l’attesa seconda stagione di Viktoria che racconta la vita e le passioni della Regina Victoria d’Inghilterra. Alle 21.00, sul 20, due episodi della prima stagione di Homeland.

Reality, varietà e programmi tv. Tornano due colossi dell’intrattenimento di domenica: su Rai 1 parte la nuova stagione di Che tempo che fa con Fabio Fazio, su La7 c’è anche Massimo Giletti in Non è l’Arena. Alle 21.25, su Rai 3, Veronica Pivetti conduce una nuova puntata di Amore criminale. Alle 21.30, in prima visione tv su Nove, la terza puntata della terza stagione di O’ mare mio, con Antonino Cannavacciuolo, seguita dalla replica della seconda puntata (22.30).

Sport in tv. Alle ore 14 il Gran Premio di Aragon di MotoGp con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp e in chiaro in differita alle 21 su Tv8. La Serie A dopo gli anticipi di ieri torna in campo per la quinta giornata: alle 12:30 Torino-Napoli su Dazn mentre alle 20.30 tutti in campo le altre gare da seguire in simulcast con Diretta Goal Serie A su SKY SPORT (canale 251); Chievo-Udinese su Dazn; Bologna-Roma, Lazio-Genoa sui canali SKY; alle 18.00 Milan-Atalanta su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251) ed infine alle 20.30 Frosinone-Juventus su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251). Per il resto grande domenica di calcio in tv con le partite di Ligue 1 francese e Liga spagnola sempre su Dazn e della Premier League e della Bundesliga su Sky Sport. Da sottolineare alle 23.00 Boca Juniors-River Plate il Superclasico del campionato argentino in diretta in chiaro su SPORTITALIA. Per il Mondiale di volley alle 21 su Rai 2 Italia-Olanda.