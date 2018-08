Stasera in tv: programmi tv di domenica 12 agosto 2018

Stasera in tv su Canale 5 Zuccero in concerto, su Rai 1 L’allieva fiction con Alessandra Mastronardi. Su Rai 3 il film Harry ti presento Sally, Maurizio Costanzo Show su Rete 4

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, domenica 12 agosto 2018.

Prima serata

Film. Una delle pellicole che ha maggiormente segnato il cinema di fine secolo scorso, Harry ti presento Sally, verrà riproposta questa sera in tv domenica 12 agosto 2018 su Rai 3 alle 21:10 con Billy Cristal e Meg Ryan amici da un decennio in cerca dell’amore che poi troveranno l’uno nell’altra; mitica, passata alla storia, la finzione dell’orgasmo simulata da lei al ristorante. Sulle altre reti: Quando l’amore brucia l’anima con Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, su Cine Sony (ch55) alle 21; Selvaggi con Ezio Greggio, Leo Gullotta, Cinzia Leone, Franco Oppini, Monica Scattini su Iris (ch22) alle 21; Susan Sarandon, Geena Davis, sono Thelma & Louise su Rai Movie (ch24) alle 21; A proposito di Schmidt con Jack Nicholson, Kathy Bates, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Le squillo della porta accanto su LA5 (ch30) alle 21:10;: I delfini con Claudia Cardinale, su Rai Storia (ch54) alle 21:10; Arctic Predator. Terrore tra i ghiacci su Italia 2 (ch120) alle 21:15; The Hunter con Willem Dafoe, Sam Neill, su Rai 4 (ch21) alle 21:15; Un poliziotto ancora in prova con Ice Cube, su Italia 1 alle 21:15; Legittima offesa. While She Was Out con Kim Basinger, su Cielo (ch26) alle 21:15; Senza freni su TV8 alle 21:15; infine per la serata thriller di Rai 2 Seduzione letale alle 22.

Talk show, varietà e programmi tv. Su Canale 5 Zucchero è il protagonista del concerto in onda in prima serata Wanted tutta un’altra storia emozionante e spettacolare live Sugar Fornaciari, registrato durante una delle ultime imperdibili tappe all’Arena di Verona della tournée mondiale “Black Cat World Tour”. Su La7 va in onda Atlantide con le migliori puntata condotte e curate da Andrea Purgatori.

Fiction, serie tv. Su Rai 1 terzo appuntamento in replica de L’allieva con protagonista Alessandra Mastronardi. Sul canale 20 Mediaset la continua un’altra serie in prima tv free The Last Kingdom.

Sport in tv. Alle ore 14 in diretta su Sky e in chiaro su Tv8 il Gran Premio di Austria di MotoGp. A seguire, sempre su Tv8, il celebre Tourist Trophy dall’Isola di Man. Prima grande domenica di calcio in tv con la prima giornata della Ligue 1 francese su Dazn e della Premier League su Sky Sport. Amichevoli in serie A: alle 17.00 Lazio-Borussia Dortmund su Lazio Style; battesimo assoluto per Cristiano Ronaldo alle 17.30 Juventus A-Juventus B in diretta da Villar Perosa su Sky Sport Serie A (canale 208). Coppa Italia alle 20.45 Torino-Cosenza su Rai Sport (ch57 e 58). Alle 20.30 Eintracht Francoforte-Bayern Monaco (Supercoppa di Germania) su Sky Sport Football e alle 22.00 Barcellona-Siviglia (Supercoppa di Spagna) in chiaro sul Nove.

Seconda serata

Film. Vita di Pi regia di Ang Lee su Rai 5 (ch23) alle 23; Terapia d’urto con Jack Nicholson, Adam Sandler, Marisa Tomei, su Paramount Channel (ch27) alle 23; A testa alta con Dwayne “The Rock” Johnson, su TV8 alle 23; Dove vai in vacanza? con Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, Alberto Sordi, su Iris (ch22) alle 23; La signora gioca bene a scopa con Carlo Giuffrè, Edwige Fenech, su Italia 2 (ch120) alle 23:05; La ragazza del lago con Toni Servillo, Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, su Rai Movie (ch24) alle 23:25; Crazy Heart con Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Colin Farrell, alle 23:30; La pelle che abito di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas, su Rete 4 alle 23:30; Rush Hour – Due mine vaganti con Jackie Chan, Chris Tucker, sul Canale 20 alle 23:45; Il segreto dei suoi occhi su LA7 a mezzanotte.

Programmi tv. Alle 23:30 circa Speciale Tg1; su Rai 2 alle 23:30 la Domenica Sportiva Estate. Su Canale 5 alle 23:40 Hit the road man rotocalco estivo di Pascal Vicedomini. Su Rai 3 Ieri e Oggi con Carlo Conti. Su Italia 1 le repliche de Lo Scherzo Perfetto con Teo Mammuccari.