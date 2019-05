Stasera in tv: programmi lunedì 20 maggio 2019

Stasera in tv su Rai 1 Montalbano – La luna di carta, su Canale 5 Grande Fratello. Questa sera Report su Rai 3, Quarta Repubblica su Rete 4 e il meglio di Made in Sud su Rai 2

Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, lunedì 20 maggio 2019.

Prima serata

Film. Sempre tempo di Guerre Stellari su Italia 1 anche alla fine della saga, questa sera lunedì 20 maggio 2019 con il primo degli episodi Anthology dal titolo Rogue One: A Star Wars Story dove un gruppo eterogeneo di combattenti ribelli si lancia nel disperato tentativo di rubare i piani della Morte Nera e impedirgli in tal modo di guadagnare terreno e potere. Sean Connery per La giusta causa su Iris (ch22) alle 21; Momentum con Olga Kurylenko, Morgan Freeman, sul Canale 20 alle 21; The Cup – In corsa per la vittoria su Cine Sony (ch55) alle 21; Vittoria Belvedere è Santa Rita da Cascia su TV 2000 (ch28) alle 21:05; Fargo dei fratelli Coen su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; La valle della vendetta classico western con Burt Lancaster, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; I 4 figli di Katie Elder altro western stavolta con John Wayne, su LA7 alle 21:15; Christian Bale è L’uomo senza sonno su Cielo (ch26) alle 21:15; Alone – Don’t Grow Up su Rai 4 (ch21) alle 21:20; Un anello a primavera su Rai Premium (ch25) alle 21:20; Harry & Meghan il film sul matrimoniom reale in Inghilterra su LA5 (ch30) alle 21:25; di saga in saga, Karate Kid. Per vincere domani con Noriyuki Pat Morita, Ralph Macchio, su TV8 alle 21:30.

Reality, varietà e talk show. Su Canale 5 appuntamento con Barbara d’Urso e la casa del Grande Fratello. Su Rai 2 alle 21.20 classico “best of” con A Sud di Made in Sud con Stefano de Martino e Fatima Trotta. Su Rai 3 Report con le nuove inchieste coordinate da Sigfrido Ranucci. Su Rete 4 torna Nicola Porro con Quarta Repubblica.

Fiction, serie tv e telefilm. Su Rai1 ancora un episodio in replica del Commissario Montalbano con la messa in onda della puntata dal titolo La luna di carta.

Sport in diretta tv. Alle 20.30 posticipo di serie A Lazio-Bologna su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Seconda serata

Film. L’arrivo di Wang dei Manetti Bros. con Ennio Fantastichini, su Rai 5 (ch23) alle 22:15; Tempo di terrore western con Henry Fonda, su Rai Movie (ch24) alle 22:40; Frequencies con Daniel Fraser, su Rai 4 (ch21) alle 22:45; Non ho niente da perdere con Carolina Crescentini, su Rai Premium (ch25) alle 22:45; Doomsday. Il giorno del giudizio sul Canale 20 alle 23:05; The Town con Blake Lively, Ben Affleck, su Iris (ch22) alle 23:15; Alamo. Gli ultimi eroi western con Billy Bob Thornton, su LA7 alle 23:40; Tom Cruise è Jack Reacher: Punto di non ritorno su TV8 a mezzanotte; Repo Men con Liev Schreiber, Jude Law, Forest Whitaker, su Italia 1 alle 0:10.

Reality, varietà e programmi tv. Su Rai 1 Fabio Fazio conduce il tavolo di Che fuori tempo che fa. Su Rai 2 alle 23:40 Povera Patria talk politico con Annalisa Bruchi. Su Rai 3 dopo le 23:30 l’approfondimento di Linea Notte con Fabrizio Mannoni. Su Canale 5 dopo il Grande Fratello, intorno all’una X Style rotocalco di moda e tendenza.Su Rete 4 speciale dedicato a Mia Martini.