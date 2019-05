Stasera in tv programmi domenica 26 maggio 2019

In prima serata New Amsterdam su Canale 5, Non è l’Arena con Giletti su La7 e Che tempo che fa su Rai 1. In seconda serata speciale elezioni europee



Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, domenica 26 maggio 2019.

Prima serata

Film. Nel giorno delle elezioni europee in attesa di conoscere proiezioni e risultati c’è tanto cinema interessante questa sera in tv domenica 26 maggio 2019, su Rete 4 Russell Crowe è Il Gladiatore pluripremiata pellicola di Ridley Scott. Su Italia 1 invece Tom Cruise è pronto per una nuova Mission: Impossible – Rogue Nation. Mentre su Rai 3 una struggente prima tv con Daniel Auteuil In nome di mia figlia. Sulle altre reti: Maledetto il giorno che t’ho incontrato con Carlo Verdone, Margherita Buy, su Iris (ch22) alle 21; Horror Movie sul Canale 20 alle 21; Edward mani di forbice capolavoro di Tim Burton con un giovanissimo Johnny Depp, Winona Ryder, su Cine Sony (ch55) alle 21:05; La mia vita è uno zoo con Matt Damon, Scarlett Johansson, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Disegno d’amore su LA5 (ch30) alle 21:10; Quell’ultimo ponte con Sean Connery, Michael Caine, Gene Hackman, su Rai Storia (ch54) alle 21:10; Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Una sola verità per Kate Beckinsale, David Schwimmer, Matt Dillon, su Cielo (ch26) alle 21:20; Django Unchained di Quentin Tarantino xon Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, su TV8 alle 21:25.

Fiction, serie tv e documentari. Nuovi episodi per il medical drama New Amsterdam in prima serata su Canale 5. Su Rai 2 in prima visione tv ecco i nuovi episodi della 16sima stagione di N.C.I.S., a seguire una nuova serie tv crimne FBI. Su RaiPremium (ch25) alle 21:20 Terence Hill è L’uomo che sognava con le aquile, su Rai 4 (ch21) una nuova serie tv Absentia.

Reality, varietà e programmi tv. Domenica nel segno di Che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai 1, su La7 Massimo Giletti con Non è l’Arena mentre su Rai 3 non andrà in onda Un giorno in Pretura.

Sport in tv. La Serie A in campo con l’ultima giornata: alle 15 Torino-Lazio su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite); alle 18.00 Sampdoria-Juventus su Dazn ed infine alle 20.30 tutti in campo a giocarsi la Champions e la salvezza: Diretta Goal su SKY SPORT (canale 251 satellite); Inter-Empoli su SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite); Roma-Parma su SKY SPORT (canale 484 digitale terrestre, 253 satellite); Atalanta-Sassuolo su SKY SPORT (canale 254 satellite); Cagliari-Udinese su SKY SPORT (canale 255 satellite); Fiorentina-Genoa su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 256 satellite) e SPAL-Milan su DAZN. Alle 28 Mondiale under 20 Italia-Ecuador.

Seconda serata