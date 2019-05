Stasera in tv domenica 5 maggio 2019: Un giorno in Pretura, torna New Amsterdam

Questa sera riprende la serie tv New Amsterdam su Canale 5, e poi Che tempo che fa su Rai 1 e Non è l’Arena con Giletti su La7. Stasera Le Iene su Italia 1 e Un giorno in pretura su Rai 3



Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, domenica 5 maggio 2019.

Prima serata

Film. Channing Tatum, Michael Fassbender, Ewan McGregor, Michael Douglas, Antonio Banderas questa sera in tv domenica 5 maggio 2019 sono pronti alla Resa dei conti – Knockout pellicola d’azione firmata Steven Soderbergh in onda su Rete 4. Per gli amanti del cult, ecco sequel di Febbre da cavallo – La mandrakata con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Rodolfo Laganà, Carlo Buccirosso, Enrico Montesano su Iris (ch22) alle 21; Pawn – Fai la tua mossa con Forest Whitaker, Ray Liotta, su Cine Sony (ch55) alle 21; Repo Men con Liev Schreiber, Jude Law, Forest Whitaker, sul Canale 20 alle 21; Chocolat con Juliette Binoche, Johnny Depp, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; L’esercizio del potere con Donald Sutherland, su Rai Storia (ch54) alle 21:10; Un’estate perfetta su La5 (ch30) alle 21:10; Cose nostre – Malavita di Luc Besson con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, su Rai Movie (ch24) alle 21:10.

Fiction, serie tv e documentari. Dopo i primi episodi andati in onda a dicembre torna il medical drama New Amsterdam in prima serata su Canale 5. Su Rai 2 in prima visione tv ecco i nuovi episodi della 16sima stagione di N.C.I.S., a seguire una nuova serie tv crimne FBI. Su RaiPremium (ch25) alle 21:20 le repliche di Mentre ero via, su Rai 4 (ch21) una nuova serie tv Absentia.

Reality, varietà e programmi tv. Domenica nel segno di Che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai 1, Le Iene su Italia 1, su La7 Massimo Giletti con Non è l’Arena e su Rai 3 secondo appuntamento con la nuova stagione di Un giorno in Pretura.

Sport in tv. La Serie A torna con la 34sima giornata: alle 12:30 Empoli-Fiorentina su Dazn mentre alle 15 la Diretta Goal Serie A su SKY SPORT (canale 251); e le singole gare Sassuolo-Frosinone su Dazn; Lazio-Atalanta e Parma-Sampdoria sui canali SKY; alle 18.00 Genoa-Roma su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251) ed infine alle 20.30 Napoli-Cagliari su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251). Per il resto grande domenica di calcio in tv con le partite di Serie B, di Ligue 1 francese e Liga spagnola sempre su Dazn e della Premier League e della Bundesliga su Sky Sport. Alle 14:10 la diretta del Gran Premio di Baku di F1 su Sky Sport F1 e Sky Sport 1 e in differita in chiaro su Tv8 alle 18.

Seconda serata