Stasera in tv domenica 28 aprile 2019 Pasqua in tv

Questa sera in prima tv il film Il Premio su Canale 5, Che tempo che fa su Rai 1 e Non è l’Arena con Giletti su La7. Stasera Un giorno in pretura su Rai 3



Film, fiction, serie tv, programmi, sport e tutto quanto c’è stasera in tv, domenica 28 aprile 2019.

Prima serata

Film. Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo questa sera in tv domenica 28 aprile 2019 sono i protagonisti della prima tv Il Premio in onda su Canale 5: un viaggio in auto verso Stoccolma, per ritirare un Premio Nobel, diventa l’occasione per entrare nell’anima di più persone perchè il premio non devi vincerlo devi anche ritirarlo. Su Rete 4 una storia intensa Il vento del perdono con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman. Sulle altre reti: Intruders con Clive Owen, sul Canale 20 alle 21; Un sacco bello uno dei primi capolavori di Carlo Verdone, su Iris (ch22) alle 21; Napa Valley – La grande annata con Chris Pine, su Cine Sony (ch55) alle 21; I leoni della guerra con Charles Bronson, su Rai Storia (ch54) alle 21:10; Good Kill con Ethan Hawke, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Un amore improvviso su LA5 (ch30) alle 21:10; Un anno da ricordare con Diane Lane, John Malkovich, su Rai Movie (ch24) alle 21:10.

Fiction, serie tv e documentari. Su Rai 2 in prima visione tv ecco i nuovi episodi della 16sima stagione di N.C.I.S., a seguire una nuova serie tv crimne FBI. Su RaiPremium (ch25) alle 21:20 Non ho niente da perdere con Carolina Crescentini per il ciclo Purchè Finisca Bene.

Reality, varietà e programmi tv. Dopo la sosta per la domenica di Pasqua tornano in onda Che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai 1 e Le Iene su Italia 1. Non si è fermato nemmeno domenica scorsa invece su La7 Massimo Giletti con Non è l’Arena. Su Rai 3 parte la nuova stagione dei casi di Un giorno in Pretura.

Sport in tv. La Serie A torna con la 34sima giornata: alle 12:30 Frosinone-Napoli su Dazn mentre alle 15 la Diretta Goal Serie A su SKY SPORT (canale 251); e le singole gare Chievo-Parma su Dazn; Spal-Genoa sui canali SKY; alle 18.00 Sampdoria-Lazio su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251) e Chievo-Napoli SKY SPORT 253 ed infine alle 20.30 Torino-Milan su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251). Per il resto grande domenica di calcio in tv con le partite di Serie B, di Ligue 1 francese e Liga spagnola sempre su Dazn e della Premier League e della Bundesliga su Sky Sport. Alle 14:10 la diretta del Gran Premio di Baku di F1 su Sky Sport F1 e Sky Sport 1 e in differita in chiaro su Tv8 alle 18.

Seconda serata