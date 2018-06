Polonia-Senegal in tv Mondiali 2018: dove vedere la diretta streaming

Ultima partita del primo turno dei gironi vede di fronte nel gruppo H la Polonia di Milik e Lewandowski contro il Senegal di Koulibaly: probabili formazioni live

Polonia-Senegal diretta e streaming

Per chiudere il cerchio di questa prima giornata in tutti i gironi di qualificazione basterà aspettare nel tardo pomeriggio di martedì 19 giugno quando alle ore 17 allo Spartak Stadium di Mosca si affronteranno Polonia-Senegal. La partita inserita nel gruppo H sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e Mediaset Extra (canale 34 del dtt) con telecronaca di Alessandro Iori, commento tecnico di Nando Orsi. Diretta streaming gratuita sul sito ufficiale di Video Mediaset e sul portale sportivo www.sportmediaset.it.

Polonia-Senegal, tanto Napoli in campo e non solo

Sarà quasi uno scontro made in Napoli quello tra Polonia e Senegal. Tanti i giocatori azzurri in campo soprattutto tra i polacchi che vedono diversi giocatori del campionato italiano: Szczesny (Juventus), Glik (ex Torino), Bereszynski, Kownacki e Linetty (Samp), Blaszczykowski (ex Fiorentina), ma soprattutto Zielinski e Milik del Napoli senza dimenticare il bomber Lewandowski del Bayern di Monaco. A provare a fermarli una colonna della difesa di Sarri, Kalidou Koulibaly oltre a Gomis (Spal), Niang (Torino), Keita Balde (ex Lazio). Il Senegal è alla sua seconda partecipazione ai Mondiali: al suo esordio, nel 2002 in Corea e Giappone, raggiunse i quarti di finale, dove poi fu eliminato dalla Turchia ma togliendosi la soddisfazione di battere nella sua primissima gara d’esordio la Francia campione del mondo in carica (1-0).

Probabili formazioni Polonia-Senegal