Napoli-Lazio in tv: dove vedere la diretta streaming, c’è la Juventus in testa

Big match al San Paolo con il Napoli costretto a rispondere alla Juve per tornare in testa ma occhio alla Lazio di Inzaghi: probabili formazioni live

Napoli-Lazio in tv, diretta streaming

Ancora una volta costretto a vincere. Il Napoli scende in campo nel sabato sera della Serie A per riprendersi la vetta dopo la vittoria della Juventus ieri a Firenze. Alle ore 20:45 dallo stadio San Paolo si gioca Napoli-Lazio che sarà trasmessa in diretta su PREMIUM SPORT, SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO e SKY CALCIO 1. Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play.

Napoli-Lazio, azzurri per tornare subito in testa

Le reti di Bernardeschi (gol dell’ex) e Higuain hanno portato la Juve al nuovo sorpasso in questo testa a testa per lo scudetto. La risposta, il controsorpasso, tocca ora al Napoli che non ha un match facile, la Lazio squadra rivelazione di questo campionato anche se reduce dallo scivolone in casa contro il Genoa lunedì scorso, seconda sconfitta di fila dopo quella col Milan a San Siro in campionato. Azzurri con la migliore difesa e +12 punti rispetto alla scorsa stagione. Lazio che ha vinto una sola volta nelle ultime 8 sfide di A al San Paolo, con 3 pareggi e 4 ko.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Tonelli, Maggio, Chiriches, Rog, Diawara, Zielinski, Machach, Ounas. Allenatore: Sarri

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Vargic, Guerrieri, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Patric, Basta, Nani, Murgia, Caicedo, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

Napoli-Lazio in diretta su Premium Sport HD alle ore 20.45; Telecronaca: Massimo Callegari. Commento tecnico: Roberto Cravero; Telecronaca tifoso: Raffaele Auriemma, Guido De Angelis; Bordo campo: Angiolo Radice, Pietro Pinelli.

Napoli-Lazio Sky Sport 1 HD (anche in Super HD), Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD (anche in Super HD), telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; inviati Matteo Petrucci e Massimo Ugolini.