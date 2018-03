Milan-Chievo Verona in tv, dove vedere la diretta streaming

Dopo l’eliminazione in Europa League i rossoneri di Gattuso si rituffano in campionato per continuare la rimonta verso le zone alte: probabili formazioni

Milan-Chievo Verona in tv, diretta streaming

Cancellare l’eliminazione in Europa League rilanciando la corsa in classifica verso la zona Champions. Così il Milan questo pomeriggio allo stadio San Siro quando alle 15 si gioca Milan-Chievo Verona che sarà trasmessa in diretta su SKY SPORT 1, SKY SPORT MIX, SKY CALCIO 1 e PREMIUM CALCIO 1 ed ampio pre e post partita su entrambe le piattaforme. Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play.

Milan-Chievo Verona, continuare la risalita

Rossoneri imbattuti da 9 giornate con 7 vittorie e 2 pareggi ma reduci dalla delusione dell’uscita in Europa League contro l’Arsenal. Chievo con 5 sconfitte negli ultimi 6 turni. Non ha mai battuto il Milan a San Siro nei 15 precedenti di Serie A, 2 pareggi e 13 sconfitte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A., Storari, Musacchio, Zapata, Gomez, Antonelli, Conti, Locatelli, Montolivo, Borini, André Silva, Kalinic. Allenatore: Gennaro Gattuso.

CHIEVOVERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. A disposizione: Seculin, Cesar, Jaroszynski, Gamberini, Depaoli, Tomovic, Bastien, Rigoni N., Meggiorini, Stepinski, Pellissier, Pucciarelli. Allenatore: Rolando Maran.

Milan-Chievo in diretta su Premium Calcio 1 HD alle ore 15.00, telecronaca: Alessandro Iori. Commento tecnico: Andrea Agostinelli, telecronaca tifoso: Carlo Pellegatti, bordo campo: Alessio Conti, Stefano Messina, diretta Premium: Ricky Buscaglia. Milan-Chievo su Sky Sport 1 HD, Sky Calcio 1 HD e Sky Sport Mix HD, telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini; Diretta Gol Maurizio Compagnoni.