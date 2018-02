Lazio-Verona, dove vedere la diretta tv e streaming del posticipo del lunedì

Monday night di serie A all’Olimpico di Roma con la Lazio che ospita il Verona per superare l’Inter, sfida tra zona Champions e salvezza: probabili formazioni

L’impegno di giovedì scorso in Europa League della Lazio ci regala un posticipo al lunedì per la 25sima giornata di serie A. Allo stadio Olimpico di Roma alle 20:45 scendono in campo Lazio-Verona partita che sarà trasmessa in diretta sui canali SKY SUPER CALCIO e SKY CALCIO 1 e PREMIUM SPORT. Partita in streaming, attraverso le applicazioni Skygo e Premium Play.

Lazio-Verona, biancocelesti per il sorpasso all’Inter

Biancocelesti per tornare a vincere in campionato dopo 3 ko di fila contro Milan, Genoa e Napoli. Con un successo la squadra di Simone Inzaghi supererebbe l’Inter al 4° posto in classifica. Verona con 6 sconfitte negli ultimi 7 turni. -5 dalla quartultima. All’Olimpico ha battuto la Lazio solo 2 volte (l’ultima nel 1984), 7 pari e 12 ko.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Lulic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Vargic, Patric, Basta, Caceres, Bastos, Luiz Felipe, Crecco, Murgia, Felipe Anderson, Nani, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

VERONA (4-4-2): Nicolas; Romulo, Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde, Valoti, Buchel, Matos; Petkovic, Kean. A disposizione: Silvestri, Coppola, Boldor, Heutraux, Felicioli, Souprayen, F. Zuculini, Fossati, Bearzotti, Aarons, Calvano, Lee. Allenatore: Fabio Pecchia.

Alle ore 20.45 Lazio-Verona è in diretta su Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, telecronaca Andrea Marinozzi; commento Luca Marchegiani; inviati Matteo Petrucci e Matteo Barzaghi. E su Premium Sport HD alle ore 20.45, Telecronaca: Giampaolo Gherarducci Commento tecnico: Andrea Agostinelli, Telecronaca tifoso: Guido De Angelis, Bordo campo: Pietro Pinelli, Eleonora Marini.