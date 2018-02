Lazio-Milan in diretta tv: dove vedere la Coppa Italia, semifinale di ritorno

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma si parte dallo 0-0 dell’andata, rossoneri e biancocelesti per un posto in finale: probabili formazioni

Lazio-Milan in tv, diretta streaming semifinale Coppa Italia

Non c’è due senza tre. In meno di un mese ancora di fronte Lazio e Milan. Questa sera di nuovo nel segno della Coppa Italia che assegna un posto in finale. Dallo stadio Olimpico di Milano alle ore 20:45 calcio d’inizio di Lazio-Milan semifinale di ritorno della Tim Cuo. A seguire interviste e commenti che poi dopo le 23 si sposteranno su RaiSport, canale 57 e 58 del digitale terrestre. La partita può essere seguita anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Lazio-Milan, tutto ancora in gioco

Si riparte dallo 0-0 dell’andata, tre settimane fa a San Siro. I rossoneri di Gattuso reduci proprio dalla vittoria all’Olimpico sulla Roma domenica scorsa (gol di Cutrone e Calabria) potranno contare sul vantaggio del gol in trasferta ma, nello stesso tempo, i laziali, che hanno dominato sul Sassuolo, davanti al proprio pubblico, hanno l’occasione di centrare un’altra finale in questa manifestazione. Le due squadre si sono affrontate, sempre al Meazza, ma in campionato un mese fa. A spuntarla sono stati i rossoneri, 2-1 con le reti di Cutrone (chicchieratissima per un tocco di braccio non visto nemmeno al Var), Marusic e Bonaventura.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Così all’andata, Milan-Lazio 0-0