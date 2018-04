Gp Bahrain diretta tv e streaming F1: prima fila Ferrari, Vettel in pole

I tifosi della rossa sognano la doppietta nel Gran Premio del Bahrain dove Vettel e Raikkonen partono davanti a tutti: dove vedere la gara in chiaro

Formula 1 Gp Bahrain 2018 diretta e streaming

Il sogno rosso continua. Alle ore 17:10 di questo pomeriggio scatta il GP Bahrain seconda tappa del Mondiale di F1 2018. Sulla griglia di partenza del tracciato di Shakir, Ferrari in grande spolvero con la prima fila conquistata da Vettel e Raikkonen. La gara in tv sarà in esclusiva e in diretta sui canali Sky Sport 2 e Sky Sport F1. Per quanto riguarda la visione in chiaro bisognerà aspettare le 21:30 con la differita su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre). Streaming su Skygo e Tv8.

Gp Bahrain: Vettel-Raikkonen, la Ferrari sogna la doppietta

Dopo la bella vittoria inaugurale in Argentina la Ferrari sta andando alla grande anche qui in Bahrain. Sebastian Vettel ha conquistato una grande pole davanti al compagno di Maranello Kimi Raikkonen. In seconda fila partirà la Mercedes di Bottas, terzo, con al fianco la Red Bull di Ricciardo con il campione del mondo in carica Lewis Hamilton costretto all’arretramento al nono posto dopo la sostituzione del cambio sulla sua Mercedes costata 5 posti indietro in griglia. Ancora peggio è andata a Max Verstappen che ha sbattuto ieri in qualifica e partirà dal fondo dello schieramento.

Gp Bahrain 2018: gli appuntamenti e gli orari di Sky e Tv8

Domenica 8 aprile:

Gran Premio del Bahrain: ore 17:10 – diretta su Sky SportF1 HD

ore 21:30 differita in chiaro Gara su TV8