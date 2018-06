Cecchinato-Thiem in tv: Roland Garros 2018, dove vedere la semifinale diretta e streaming

A che ora scende in campo Cecchinato che sogna la finale sulla terra rossa di Parigi: come vedere il canale Eurosport, maratona live su Supertennis



Roland Garros 2018 Cecchinato-Thiem diretta e streaming

Nessuno fermi il sogno azzurro, nessuno fermi Marco Cecchinato. Ma servirà un’altra impresa per andare in finale al Roland Garros 2018. Dopo Novak Djokovic, l’azzurro è chiamato a superare Dominic Thiem. La semifinale Cecchinato-Thiem si giocherà alle ore 13 di venerdì 8 giugno sul centrale di Parigi Philippe Chatrier Courtche e verrà trasmessa in diretta tv da Eurosport visibile sulle piattaforme pay-per-view di Sky e Mediaset Premium, canale 210 e 211 di Sky e 372 e 373 di Mediaset Premium. Streaming possibile solo per gli abbonati sulle rispettive piattaforme, ovvero Skygo e Premium Play.

Il sogno di Cecchinato al Roland Garros passa da Thiem

Marco Cecchinato è il terzo italiano a raggiungere la semifinale in uno Slam nell’era open dopo Adriano Panatta (vinse nel 76) e Corrado Barazzutti, l’ottavo nella storia del nostro tennis ricordando la vittoria di Nicola Pietrangeli nel 59. Magic moment per Cecchinato che ai quarti di finale ha battuto niente di meno che l’ex numero 1 al mondo Novak Djokovic e che dopo aver iniziato il torneo dalla posizione numero 72 del ranking ATP si è assicurato, in caso di sconfitta oggi, il 27° posto della classifica mondiale.

A seguire scendono in campo Rafa Nadal, numero 1 del mondo e campione in carica, che insegue l’11esimo sigillo, e l’argentino Juan Martin Del Potro, tornato in semifinale a Parigi dopo nove anni.

Maratona Cecchinato su Supertennis

In occasione dell’attesissima semifinale contro Dominic Thiem, SuperTennis la rete della Federtennis dedicherà tutto il palinsesto al Ceck, Marco Cecchinato, pur senza la diretta della semifinale dal Roland Garros. Alle 10 lo studio di Paris Today, con collegamenti live dall’hotel parigino che ospita il Ceck con Francesca Paoletti, inviata a Parigi, e dal TC2 Palermo, circolo in cui Marco ha mosso i primi passi da tennista.

A seguire, potrete rivivere le emozioni di due bellissimi match del siciliano: il primo turno dell’ATP 250 di Monaco di Baviera contro Fabio Fognini e soprattutto la finale di Budapest contro John Millman, che ha regalato al palermitano il primo titolo ATP della carriera.

Alle 12.45, partirà “Quelli del Ceck”, uno studio aperto, nel quale – per tutta la durata della partita – si alterneranno una serie di ospiti per commentare, analizzare e vivere in diretta, con voi, le emozioni del Philippe-Chatrier. Il tutto, arricchito da collegamenti live con il complesso parigino e con il Tennis Club Palermo 2, dove molti appassionati e tifosi si ritroveranno per seguire il match più atteso dell’anno.

Dove e come vedere Supertennis: il canale della Federazione Italiana Tennis è presente sia nel bouquet di Sky, al canale 224, che in Tivù Sat, al canale 30, oltre che sul digitale terrestre (canale 64). Streaming possibile sul sito ufficiale www.supertennis.tv e solo per gli abbonati su Skygo.