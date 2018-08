Wolfsburg-Napoli in tv, dove vedere lo streaming e come acquistare l’amichevole in diretta

Ultimo test internazionale per il Napoli di Ancelotti in Germania: come acquistare la partita in ppv, fischio d’inizio ore 19:30

Wolfsburg-Napoli in tv, diretta amichevole streaming

Ultimi rodaggi per le big di Serie A in vista della partenza del campionato il prossimo fine settimana. Scende in campo il Napoli questa sera sabato 11 agosto 2018 alle ore 19.30 ancora in Germania, stavolta in casa del Wolfsburg alla Volkswagen Arena. La partita Wolfsburg-Napoli sarà trasmessa in diretta su Sky Primafila sul canale 251 in pay per view e sul digitale terrestre sul canale Premium Sport 2 sempre in pay per view.

Wolfsburg-Napoli a una settimana dal via

Dopo lo 0-5 subito dai vicecampioni d’Europa del Liverpool, il Napoli si è prontamente ripreso battendo per 3-1 il Borussia Dortmund. Quella col Wolfsburg sarà l’ultima amichevole precampionato per i ragazzi di Carlo Ancelotti che avranno un battesimo di Serie A davvero di fuoco: prima giornata in casa della Lazio sabato prossimo, e poi una settimana dopo un altro scontro diretto, al San Paolo, contro il Milan.

Wolfsburg-Napoli in diretta in streaming

I tifosi azzurri potranno dunque seguire il Napoli in pay per view ed in diretta Tv su Sky Primafila sul canale 251. Il costo è di 10 euro.

Oppure sul canale Premium Sport 2 sempre in pay per view (canale DTT – 375). La telecronaca del match sarà affidata a Raffele Auriemma. La partita sarà acquistabile solo in OPPV (Ordered Pay Per View), tramite telefono o SMS.

Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play. Le amichevoli del Napoli sono su TIMVISION commentate da Carlo Alvino, la nota voce amata dai tifosi del Napoli. Ciascun evento verrà proposto a 3,99 Euro da smartphone e tablet, e a 9,99 Euro da TV con il decoder TIM Box o da smart TV.

Come acquistare Wolfsburg-Napoli su Sky Primafila

