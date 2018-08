Video Cristiano Ronaldo: “La Juventus, la Champions e il tempo libero” made in Dazn

Cr7 si confessa da nuovo ambasciatore della piattaforma da poco entrata nel calcio italiano e non solo: guarda l’intervista del fenomeno bianconero

Cristiano Ronaldo intervista video

Un esordio storico a cui è mancato solo il gol. Destini simili quelli di Cristiano Ronaldo e Dazn che si sono incontrati per diventare una cosa unica. Il nuovo campione, sarebbe meglio dire fenomeno della Juventus, è diventato “global ambassador” della piattaforma che è appena sbarcata in Italia, proprio come Cr7, con una ricca offerta di contenuti di calcio in esclusiva, tra cui la Serie A TIM, la Serie B, La Liga spagnola e la Ligue 1 francese.

Cristiano Ronaldo si racconta

E non poteva che essere un’intervista a celebrare questa nuova unione. Il ruolo chiave di Cristiano Ronaldo come global ambassador di DAZN prevede la promozione di DAZN in Italia e in altri mercati in cui la piattaforma è presente, tra cui Germania, Canada e Giappone, oltre a possibili future nazioni. “Il mondo sta cambiando e, grazie ad un approccio innovativo, DAZN sta abbattendo le barriere per gli appassionati di sport – ha detto Cristiano Ronaldo – Adesso possiamo guardare lo sport come e quando vogliamo, e questo è stato il motivo per cui, per me, è stato facile scegliere di entrare a far parte del percorso di DAZN”.

La video intervista di Cr7

Ed ecco che Cristiano Ronaldo racconta quella famosa rovesciata in Juventus-Real Madrid della scorsa Champions con annessa standing ovation dello Stadium che già allora conquistò il cuore di Cr7. Nella seconda parte poi spazio al tempo libero passato dal portoghese.

“A fronte di un business che cresce a livello internazionale e che supera nuovi confini, riteniamo importante legarci alle grandi star dello sport che fanno lo stesso” ha commentato James Rushton, CEO di DAZN. “Cristiano Ronaldo è senza dubbio una leggenda, gli appassionati lo amano e per questo abbiamo voluto lavorare con lui. Lui stesso è un grande appassionato di sport, per cui avere qualcuno del suo livello a sostenere il lavoro che stiamo facendo è straordinario”.