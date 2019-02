Dove vedere il match di Carmine Tommasone per il titolo mondiale di boxe

Nella notte tra sabato e domenica l’assalto del pugile avellinese Carmine Tommasone al titolo mondiale WBO dei pesi piuma contro Oscar Valdez

Carmine Tommasone boxe diretta streaming

Lui è Mr Wolf e stanotte prova a salire sul tetto del mondo portando con se la sua Irpinia. Carmine Tomassone combatte questa notte intorno alle 4 tra sabato 2 e domenica 3 febbraio per il titolo mondiale dei pesi piuma cintura Wbo contro il picchiatore messicano e campione del mondo in carica Valdez. Il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Carmine Tommasone per il mondiale di boxe

Tommasone, con la possibilità di diventare il quarto italiano di sempre (dopo Carnera, Benvenuti e Rosi) a conquistare una corona iridata in terra americana, arriva da una vittoria a fine 2018 con una convincente prestazione all’Obi Hall di Firenze, dove aveva battuto ai punti il messicano Giovanny Martinez. L’avversario campione in carica è un altro messicano, Oscar Valdez, un osso duro, perché imbattuto: 19 avversari spediti al tappeto nelle sue 24 vittorie.

In esclusiva su Dazn non solo Carmine Tommasone

Doppio appuntamento con la grande boxe anche questo weekend: sabato, in diretta dalle 20:30 dall’O2 Arena di Londra, la serata che culminerà con la sfida tra due pugili giovani ed emergenti, valida per il titolo europeo EBU dei superwelter, quella tra il campione in carica, lo spagnolo Sergio Garcia, e l’inglese Ted Cheesman.

All’alba di domenica a partire dalle 4:00, live da Fresno, in Texas, un’emozionante rivincita: dopo la vittoria dello scorso agosto, Eleider “Storm” Alvarez difenderà infatti il titolo mondiale WBO dei mediomassimi dall’assalto del russo Sergey “Krusher” Kovalev. Per i colori azzurri grande attesa per l’avellinese Carmine Tommasone, che affronterà il messicano Oscar Valdez per il titolo mondiale WBO dei pesi piuma.

Vai al link per vedere i dispositivi supportati per Dazn. Se avete una Smart Tv , anche qui potete trovare l’applicazione e utilizzarla per portare Dazn sul televisore. L’abbonamento a Dazn costa 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito. Per iscriversi basta inserire nome, cognome, mail e creare una password. Poi inserire la modalità di pagamento preferita tra carta di credito o PayPal e che verrà attivata trenta giorni dopo l’iscrizione. L’abbonamento si può sospendere in qualunque momento — metterlo in pausa per poi riutilizzarlo in futuro — oppure cancellare l’account per sempre senza dare alcun preavviso. L’abbonamento si può sottoscrivere anche via Apple, su iTunes.