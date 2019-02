Come vedere la diretta di Spal-Torino e Udinese-Fiorentina su Dazn

La domenica di serie A si apre con il match di Ferrara tra Spal e Torino e continua dal Friuli dove l’Udinese ospita la Fiorentina: probabili formazioni

La ventiduesima giornata di serie A si apre domenica 3 febbraio 2019 alle ore 12:30 con il lunch match Spal-Torino dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara; a seguire alle ore 15 dal Friuli di Udine fischio d’inizio di Udinese-Fiorentina. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One.

La Spal viene dalla grande rimonta sul campo del Parma ed il Toro dalla bella vittoria sull’Inter in casa. Udinese invece sempre più in crisi battuto dalla Samp e a rischio retrocessione mentre la Fiorentina si è rilanciata alla grande trascinata da Muriel e soprattutto Chiesa sia in campionato che in Coppa Italia in semifinale dopo il roboante 7-1 alla Roma.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi. All.: Semplici.

TORINO 3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri; Meité, Rincon, Baselli; Ansaldi; Belotti, Iago Falque. All.: Mazzarri.

Udinese (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; De Paul; Okaka. Allenatore: Davide Nicola.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Stefano Pioli.

Spal-Torino ore 12:30 Telecronaca: Massimo Callegari – Commento Tecnico: Massimo Donati; Bordocampo ed interviste: Dario Donato. Pre (dalle 12:15) e postpartita dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara con Gabriele Giustiniani.

Udinese-Fiorentina ore 15 Telecronaca: Ricky Buscaglia – Commento Tecnico: Dario Marcolin; Bordocampo ed interviste: Federica Zille. Pre (dalle 14:45) e postpartita dallo stadio Friuli di Udine con Edoardo Testoni

