Udinese-Empoli in diretta tv: sfida cruciale per la salvezza, le scelte di Tudor e Andreazzoli

La domenica pomeriggio della trentunesima giornata di serie A vede alla Dacia Arena di Udine, con fischio d’inizio alle ore 15 una partita che sarà di certo carica di tensione per la posta in palio. Di fronte in una sorta di spareggio salvezza Udinese-Empoli in diretta tv streaming sulla piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One.

Udinese-Empoli: è uno spareggio salvezza

La situazione in coda vede il Bologna terzultimo, e in questo momento condannato, con 27 punti, ma l’Empoli è appena un punto sopra, 28 e l’Udinese a +2, 29 punti. Insomma in attesa di Bologna-Chievo di lunedì sera, Udinese ed Empoli si giocano tre punti pensati nell’economia della lotta salvezza. In casa bianconera l’arrivo di Tudor, terzo allenatore stagionale, sembra aver dato una scossa, come lo scorso anno, prima il 2-0 sul Genoa e poi il pari imposto a San Siro al Milan. Anche il ritorno di Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli ha riportato punti e gioco: il successo sul Frosinone, l’impresa sfiorata in casa della Juve e poi quella compiuta ai danni del Napoli battuto mercoledì scorso al Castellani.

Probabili Formazioni Udinese-Empoli

UDINESE (4-3-3): Musso; Styger Larsen, De Maio, Troost-Ekong, Zeegelaar; Fofana, Sandro, Mandragora; Pussetto, Lasagna, De Paul. A disposizione: Nicolas, Perisan, Wilmot, Opoku, Samir, Ter Avest, Badu, Ingelson, D’Alessandro, Micin, Okaka, Teodorczyk. Allenatore: Igor Tudor

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Brighi, Pasqual; Caputo, Farias. A disposizione: Dragowski, Perucchini, Antonelli, Pajac, Nikolaou, Dell’Orco, Rasmussen, Krunic, Capezzi, Acquah, Oberlin. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Udinese-Empoli diretta tv streaming su Dazn

ore 15:00 Udinese-Empoli – Edoardo Testoni – Commento Tecnico: Nicola Ventola; Bordocampo ed interviste: Federica Zille. Pre (dalle 14:45) e postpartita dallo stadio Dacia Arena – Friuli di Udine con Gabriele Giustiniani.

