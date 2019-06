Trapani-Catania in diretta tv: playoff serie C semifinale di ritorno del derby, orario Rai

Dopo il 2-2 dell’andata tutto è ancora in bilico per la finale dei play off di serie C fra il Trapani di Italiano e il Catania di Sottil: probabili formazioni

Trapani-Catania in tv playoff Serie C diretta e streaming

Si parte dal 2-2 del Massimino nel return match del deby di Sicilia per la semifinale dei playoff di serie C. Questa sera domenica 2 giugno 2019 allo Stadio Provinciale di Trapani con fischio d’inizio alle ore 20.30 si gioca Trapani-Catania che sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma elevensports.it acquistabile come singola partita al costo di 3.90 euro oppure nel pacchetto che comprende la post season di LegaPro a 11.90 euro. La partita sarà poi trasmessa alle 22:30 in differita in chiaro per tutti su RaiSport (ch57 e 58).

Playoff serie C Trapani-Catania derby bis, si parte dal 2-2

Attesa per la gara di ritorno della semifinale playoff di Serie C tra Trapani e Catania. Previsto, al Provinciale, il tutto esaurito. Nella Gara d’andata giocatasi al “Massimino” i padroni di casa hanno riacciuffato il pari (2-2) dopo essere andati in svantaggio di due reti (Tulli e Ferretti) grazie a una doppietta di Francesco Lodi. Da quel 2-2 si riparte con il Catania costretto a vincere, il pari con qualsiasi risultato non basterà.

PROBABILI FORMAZIONI Trapani-Catania

Trapani (4-3-3): Dini, Costa Ferreira, Scognamillo, Mulè, Franco, Aloi, Taugourdeau, Corapi, Tulli, Evacuo, Ferretti. All: Italiano

Catania (4-3-1-2): Pisseri, Calapai, Aya, Silvestri, Marchese (Baraye), Rizzo, Lodi, Biagianti, Sarno; Di Piazza, Curiale (Marotta). All: Sottil