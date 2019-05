Torino-Sassuolo in diretta tv: le formazioni di Mazzarri e De Zerbi, granata per l’Europa

Primo match della domenica con il Torino in campo a giocarsi le ultime chance di qualificazione in Europa League contro il Sassuolo: probabili formazioni

La domenica della terzultima giornata di serie A si apre con il classico anticipo delle 12:30, in campo allo stadio Grande Torino i granata ospitano il Sassuolo. La gara Torino-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv streaming sulla piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One.

Torino-Sassuolo, i granata si giocano un posto in Europa League

La vittoria sfumata negli ultimi minuti del derby della settimana scorsa contro la Juve ha spento tutti i sogni di Champions del Toro ma non quelli di Europa League, ancora possibile. Ma la vittoria ieri della Lazio costringe i granata al successo a tutti i costi contro un Sassuolo che ha oramai poco da chiedere al suo campionato.

Probabili Formazioni Torino-Sassuolo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Ola Aina, Singo, Damascan, Iago Falque, Millico, Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Sensi, Magnanelli, Duncan, Rogério; Boga, Berardi. A disposizione: Pegolo, Satalino, Adjapong, Lemos, Marlon, Sernicola, Bourabia, Djuricic, Locatelli, Babacar, Di Francesco, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.

ore 15:00 Torino-Sassuolo – Telecronaca: Stefano Borghi – Commento Tecnico: Dario Marcolin; Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi; Pre (dalle 12:15) dallo stadio Grande Torino – Olimpico di Torin con Alessandro Iori.

