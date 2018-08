Torino-Cosenza in tv: dove vedere la diretta tv in chiaro Coppa Italia 2018/2019

La formazione granata di Mazzarri ospita il Cosenza nel terzo turno di Coppa Italia in gara unica: probabili formazioni

Si chiude questa sera il programma del terzo turno di Coppa Italia 2017/2018 che vede scendere in campo le prime squadre di serie A. Tra cui il Torino che stasera domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.45 allo stadio Olimpico ospita il Cosenza. Torino-Cosenza sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Raisport, visibile sul canale 57 in HD e 58 del digitale terrestre, e sul canale 227 e 228 della piattaforma Sky. In streaming sul sito Rai Play oppure di RaiSport.

Occhio agli scivoloni per i granata di Walter Mazzarri che ovviamente hanno i favori dei pronostici, oltre che la partita secca da giocare davanti al proprio pubblico. Ne sa qualcosa infatti l’Udinese ieri eliminata dal Benevento in Friuli. Di fronte il Cosenza di Piero Braglia che nel precedente match ha sconfitto il Trapani assicurandosi la possibilità di proseguire il suo cammino nel torneo.

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Izzo; De Silvestri, Meite, Rincon, Baselli, Berenguer; Iago Falque, Belotti. All: Mazzarri

Cosenza (4-3-3): Saracco; Anibal, Dermaku, Idda; Corsi, Palmiero, Varone, D’Orazio; Di Piazza, Bearzotti, Perez. All: Braglia

