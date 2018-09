Stasera in tv: programmi tv di domenica 2 settembre 2018

Stasera in tv Alessandra Mastronardi è L’allieva su Rai 1. Tanti film questa sera: io vi troverò su Canale 5, Romanzo Criminale su Rete 4. La terza giornata di Serie A in diretta su Sky e Dazn

Film, fiction, serie tv, programmi, sport, musica e tutto quanto c’è stasera in tv, domenica 2 settembre 2018.

Prima serata

Film. La prima domenica di settembre porta con se ancora una marea di pellicole un po’ per tutti i gusti. Canale 5 sceglie l’azione stasera in tv domenica 2 settembre 2018 con Liam Neeson a vestire i panni di un ex agente segreto sulle tracce della figlia rapita in Taken – Io vi troverò. Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba in un triangolo amoroso ne Il fidanzato di mia sorella; situazioni paradossali a go-go anche in Nudi e felici con Jennifer Aniston e Malin Akerman coppia alla ricerca di evasione su Italia 1 mentre su Rete 4 va in onda Renato Pozzetto e Gloria Guida in un classico della comicità La casa stregata. Sempre in thriller la domenica di Rai 2 con storie di tradimenti e ritorsioni in Quel nostro piccolo segreto. Sulle altre reti: Yes Man con Zooey Deschanel, Jim Carrey, su Cine Sony (ch55) alle 21; La prima cosa bella di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi su Iris (ch22) alle 21; Scuola di ladri con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno, su Italia 2 (ch120) alle 21:10; Frankenstein di Mary Shelley di Kenneth Branagh con Robert De Niro, su Rai Movie (ch24) alle 21:10; Dreamer – La strada per la vittoria con Kurt Russell, Dakota Fanning, su LA5 (ch30) alle 21:10; The Reach – Caccia all’uomo con Michael Douglas, su Rai 4 (ch21) alle 21:10; Un giorno da leoni con Renato Salvatori, Tomas Milian, su Rai Storia (ch54) alle 21:10; Balla coi lupi con Kevin Costner, su Paramount Channel (ch27) alle 21:10; Good Morning, Vietnam con Robin Williams, su LA7 alle 21:15; X-Men. L’inizio con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, su TV8 alle 21:30.

Talk show, varietà e programmi tv. —

Fiction, serie tv. Su Rai 1 sesto e ultimo appuntamento in replica de L’allieva con protagonista Alessandra Mastronardi. Sul canale 20 Mediaset la nuova stagione in prima tv free di Homeland. Amore e tacchi alti film per la tv su Rai Premium (ch25) alle 21:20.

Sport in tv. Alle ore 15:10 da non perdere il Gran Premio d’Italia di F1 con diretta in chiaro su Rai 1, Tv8 oltre che Sky Sport Uno e Sky Sport F1. La Serie A dopo gli anticipi di ieri torna in campo per la terza giornata: alle 18 Fiorentina-Udinese su Dazn mentre alle 20.30 tutti in campo le altre gare da seguire in simulcast con Diretta Goal Serie A su SKY SPORT (canale 251); Chievo-Empoli su DAZN; Sampdoria-Napoli su SKY SPORT SERIE A; Sassuolo-Genoa su SKY SPORT UNO; Atalanta-Cagliari, Lazio-Frosinone e Torino-SPAL sui canali SKY. E tutta la prima giornata di Serie B alle 18 e alle 21 in esclusiva su DAZN. Per il resto grande domenica di calcio in tv con le partite di Ligue 1 francese e Liga spagnola sempre su Dazn e della Premier League e della Bundesliga su Sky Sport.

Seconda serata

Film. Indiavolato con Brendan Fraser, Elizabeth Hurley, su Cine Sony (ch55) alle 23; La musica del silenzio con Antonio Banderas, Luisa Ranieri, Jordi Mollà, Ennio Fantastichini su Rai Premium (ch25) alle 23; Scuola di ladri. Parte seconda con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Enrico Maria Salerno su Italia 2 (ch120) alle 23:05; Ferie d’agosto di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Laura Morante, Ennio Fantastichini su Rete 4 alle 23:20; Candidato a sorpresa con Will Ferrell, su Italia 1 alle 23:20; Selvaggi con Ezio Greggio, Leo Gullotta, Cinzia Leone, Franco Oppini, Monica Scattini su Iris (ch22) alle 23:30; Top Gun con Tom Cruise, Kelly McGillis, sul Canale 20 alle 23:55.

Programmi tv. Con il campionato tornano gli appuntamenti del calcio in tv: La Domenica Sportivasu Rai 2 e Pressing su Canale 5 alle 22:40 circa. Alle 23:30 su Rai 1 Speciale Tg1; Su Italia 1 le repliche de Lo Scherzo Perfetto con Teo Mammuccari.