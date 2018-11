Spezia-Benevento, dove vedere la diretta tv e streaming recupero Serie B

Allo stadio Alberto Picco di La Spezia padroni di casa e Benevento giocano il recupero della decima giornata di B: probabili formazioni, diretta Dazn

Durante la sosta per le nazionali si gioca una sola partita tra i campionati di serie A e B, precisamente del torneo cadetto. Alle ore 15 allo stadio Picco in campo Spezia-Benevento, per il recupero del decimo turno rinviato lo scorso 30 ottobre per maltempo. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming sulla piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One che detiene i diritti del torneo cadetto e che farà vedere tutte le altre partite in esclusiva.

Spezia-Benevento campionato di serie B

I giallorossi di Christian Bucchi punteranno a ottenere il massimo risultato per salire al terzo posto in classifica. Nell’unica partita giocata in Liguria, ad aprile del 2017, i giallorossi si sono imposti per 1-3.

Probabili Formazioni

SPEZIA (4-3-3): Lamanna, De Col, Terzi, Capradossi, Augello, Crimi, Ricci, Maggiore, Okereke, Galaninov, Pierini. A disposizione: Desjardins, Manfredi, Crivello, Giani, Vignali, Bachini, Mora, De Francesco, Bastoni, Acampora, Gyasi, Bidaoui. All: Pasquale Marino.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò, Gyamfi, Volta, Billong, Letizia, Goddard, Viola, Bandinelli, Insigne, Coda, Buonaiuto. A disposizione: Montipò, Gori; Di Chiara, Maggio, Gyamfi, Tuia, Costa, Antei, Sparandeo; Bukata, Nocerino, Cuccurullo, Volpicelli; Asencio, Improta, Ricci, Filogamo. All: Cristian Bucchi.

Spezia-Benevento in diretta su Dazn, telecronaca di Cristiano Puccetti e Dario Marcolin. Vai al link per vedere i dispositivi supportati per Dazn. Se avete una Smart Tv , anche qui potete trovare l’applicazione e utilizzarla per portare Dazn sul televisore. L’abbonamento a Dazn costa 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito. Per iscriversi basta inserire nome, cognome, mail e creare una password. Poi inserire la modalità di pagamento preferita tra carta di credito o PayPal e che verrà attivata trenta giorni dopo l’iscrizione. L’abbonamento si può sospendere in qualunque momento — metterlo in pausa per poi riutilizzarlo in futuro — oppure cancellare l’account per sempre senza dare alcun preavviso. L’abbonamento si può sottoscrivere anche via Apple, su iTunes.