Serie A dove vedere il Boxing Day della 18° giornata: orari, tv e streaming

La serie A scende in campo a Natale: ecco il programma delle partite di oggi 26 dicembre 2018 Atalanta-Juventus e Inter-Napoli ma non solo

Serie A Boxing Day diretta e streaming



Un bellissimo regalo di Natale sotto l’albero degli appassionati e tifosi di calcio. Per la prima volta la serie A si gioca nel giorno di Santo Stefano, come in Inghilterra, nel classico Boxing Day con tutte in campo a cominciare dall’anticipo Frosinone-Milan per seguire con la capolista Juventus impegnata a Bergamo alle 15, a chiudere il programma il match clou, alle 20:30 Inter-Napoli sfida tra terza e seconda in classifica.