Serie A su DAZN, reso noto il calendario del girone d’andata: ecco le partite più importanti

Pubblicato dalla Lega Calcio il calendario delle partite di Serie A trasmesse su DAZN

La Lega Calcio ha comunicato la programmazione televisiva del girone d’andata di Serie A ripartendo tra Sky e DAZN anticipi e posticipi, seguendo un calendario dettato dalla partecipazione alle coppe europee di Juventus, Inter, Roma e Napoli con l’impegno della UEFA Champions League il martedì e mercoledì, e di Lazio e Milan impegnate con l’Europa League il giovedì.



DAZN : programmazione

DAZN trasmetterà le partite di Serie A nelle seguenti fasce orarie: sabato alle 20.30, domenica alle 12.30, domenica alle 15.00.

DAZN: le partite più importanti nel girone d’andata

Di seguito il calendario delle partite più salienti del girone d’andata trasmesse da DAZN:

5ª GIORNATA

Sabato 22/09/2018 ore 20.30 SAMPDORIA – INTER

Domenica 23/09/2018 ore 12.30 TORINO – NAPOLI

6ª GIORNATA

Mercoledì 26/09/2018 21.00 JUVENTUS – BOLOGNA

7ª GIORNATA

Sabato 29/09/2018 20.30 INTER – CAGLIARI

8ª GIORNATA

Domenica 7/10/2018 15.00 LAZIO – FIORENTINA

9ª GIORNATA

Sabato 20/10/2018 20.30 UDINESE – NAPOLI

10ª GIORNATA

Sabato 27/10/2018 20.30 TORINO – FIORENTINA

11ª GIORNATA

Sabato 3/11/2018 20.30 JUVENTUS – CAGLIARI

12ª GIORNATA

Sabato 10/11/2018 20.30 GENOA – NAPOLI

Domenica 11/11/2018 12.30 ATALANTA – INTER

14ª GIORNATA

Domenica 2/12/2018 12.30 MILAN – PARMA

15ª GIORNATA

Sabato 8/12/2018 20.30 LAZIO – SAMPDORIA

16ª GIORNATA

15/12/2018 Sabato 20.30 TORINO – JUVENTUS

17ª GIORNATA

Sabato 22/12/2018 20.30 JUVENTUS – ROMA

18ª GIORNATA

Mercoledì 26/12/2018 15.00 BOLOGNA – LAZIO

19ª GIORNATA

Sabato 29/12/2018 15.00 GENOA – FIORENTINA

Sabato 29/12/2018 20.30 MILAN – SPAL

Come seguire le partite su DAZN

Vai al link per vedere i dispositivi supportati per Dazn. Se avete una Smart Tv , anche qui potete trovare l’applicazione e utilizzarla per portare Dazn sul televisore. L’abbonamento a Dazn costa 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito. Per iscriversi basta inserire nome, cognome, mail e creare una password. Poi inserire la modalità di pagamento preferita tra carta di credito o PayPal e che verrà attivata trenta giorni dopo l’iscrizione. L’abbonamento si può sospendere in qualunque momento — metterlo in pausa per poi riutilizzarlo in futuro — oppure cancellare l’account per sempre senza dare alcun preavviso. L’abbonamento si può sottoscrivere anche via Apple, su iTunes.