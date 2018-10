Serie B nona giornata in diretta tv e streaming: programma e orari

Week end del 27 e 28 ottobre dedicati al campionato di serie B che gioca il 9° turno di andata: come vedere la diretta delle partite su Dazn e zona gol

Serie B in diretta streaming

Per ora si va avanti così ma il braccio di ferro tra Lega di B e organi di giustizia vari sul campionato di serie B 2018/2019 continuano nelle sedi opportune. Intanto la nona giornata del girone di andata si giocherà regolarmente sabato 27 e domenica 28 ottobre. Tra i match clou sicuramente il derby di Puglia Foggia-Lecce, la capolista in casa Pescara-Cittadella e il posticipo Crotone-Salernitana. Le partita saranno trasmesse tutte in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere “Zona Gol”, per assistere live a tutto il meglio dei match della Serie BKT.

Serie B nona giornata su Dazn

VENERDI 26 OTTOBRE 2018

ore 21:00 Palermo vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia – Commento Tecnico: Stefan Schwoch – Bordocampo ed interviste: Luca Tutone. Solo questa gara è in diretta su Raisport, visibile sul canale 57 in HD e 58 del digitale terrestre, e sul canale 227 e 228 della piattaforma Sky, con Fabrizio Tumbarello ed Alberto Bollini al microfono, mentre il bordocampo e le interviste saranno di Andrea Riscassi.

SABATO 27 OTTOBRE 2018

ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Zona GOL (diretta esclusiva)

Conduce: Gianluca Prudenti – Commento Tecnico: Rolando Bianchi ore 15:00 Padova vs Spezia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Marco Calabresi, Bordocampo ed interviste: Andrea Moretto ore 15:00 Benevento vs Cremonese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Raffaele Pappadà, Bordocampo ed interviste: Silver Mele ore 15:00 Pescara vs Cittadella (diretta esclusiva)

Telecronaca: Antonio Di Donna Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene ore 15:00 Livorno vs Ascoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Cristiano Puccetti Bordocampo ed interviste: Salvatore Marino ore 15:00 Foggia vs Lecce (diretta esclusiva)

Telecronaca: Dario Mastroianni Bordocampo ed interviste: Enzo Tamborra ore 15:00 Brescia vs Cosenza (diretta esclusiva)

Telecronaca: Federico Zanon Bordocampo ed interviste: Federico Sala ore 18:00 Hellas Verona vs Perugia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Mancini Bordocampo ed interviste: Deborah Schirru

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018

ore 21:00 Serie B 9a Giornata: Crotone vs Salernitana (diretta esclusiva)

Telecronaca: Dario Mastroianni Bordocampo ed interviste: Bruno Palermo

La Serie B in esclusiva su Dazn

La nona giornata di Serie B è in diretta su Dazn. Vai al link per vedere i dispositivi supportati per Dazn. Se avete una Smart Tv , anche qui potete trovare l’applicazione e utilizzarla per portare Dazn sul televisore. L’abbonamento a Dazn costa 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito. Per iscriversi basta inserire nome, cognome, mail e creare una password. Poi inserire la modalità di pagamento preferita tra carta di credito o PayPal e che verrà attivata trenta giorni dopo l’iscrizione. L’abbonamento si può sospendere in qualunque momento — metterlo in pausa per poi riutilizzarlo in futuro — oppure cancellare l’account per sempre senza dare alcun preavviso. L’abbonamento si può sottoscrivere anche via Apple, su iTunes.