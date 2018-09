Sampdoria-Napoli in tv: dove vedere la diretta tv e streaming

Nella terza giornata della Serie A il Napoli cerca a Genova la terza vittoria consecutiva

Sampdoria-Napoli: diretta tv e streaming

Si gioca stasera 2 settembre 2018 alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova l’incontro Sampdoria-Napoli valido per la terza giornata del campionato di Serie A.

Gli azzurri sono reduci da due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan, mentre i blucerchiati devono scrollarsi da dosso la sconfitta dell’esordio contro l’Udinese.

Partita trasmessa in esclusiva su fibra e satellite su Sky Sport Serie A (can. 202) e Sky Sport 252 con il commento di Gentile-Ambrosini. Streaming attraverso l’applicazione Skygo. Sul Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 383 – 483, in HD can. 373 – 473).



Sampdoria-Napoli: probabili formazioni





Chi sceglierà Marco Giampaolo tra Saponara e Ramirez? E Ancelotti darà una chance a Mertens di partire dal primo minuto? La Sampdoria non vince contro il Napoli nel massimo campionato da maggio 2010, da allora 11 successi partenopei e tre pareggi, mentre il Napoli ha perso solo una delle ultime 33 trasferte di Serie A contro la Fiorentina. La partita sarà arbitrata dal sig. Massa, coadiuvato da Preti e Posado, IV uomo Pairetto, al VAR Mariani, AVAR Tonolini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne