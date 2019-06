Portogallo-Svizzera in diretta tv la semifinale Nations League: Cristiano Ronaldo a caccia della finale

La sfida di Oporto tra Portogallo e Svizzera vale la finale della nuova manifestazione della Uefa: probabili formazioni live

Portogallo-Svizzera diretta tv e streaming

Ci sarà Cristiano Ronaldo in campo nel Portogallo che si gioca in casa allo Estadio Do Dragao di Oporto la prima semifinale della Nations League sfidando la Svizzera. Questa sera mercoledì 5 giugno 2019 con diretta tv su Italia Uno alle ore 20:45 appuntamento con Portogallo-Svizzera telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Per chi volesse vedere la partita in streaming sarà possibile approfittare della diretta sul sito di Video Mediaset e Sportmediaset.it

Portogallo-Svizzera vale un posto in finale, Cr7 ci sarà

La Nations League è la neonata competizione della UEFA che è partita lo scorso anno. Ribattezzata la Champions delle nazioni, mette in palio, oltre al titolo di campione della UEFA Nations League, quattro posti per la fase a gironi degli Europei del 2020. Il Portogallo degli juventini Cristiano Ronaldo e Cancelo proprio nel girone di qualificazione ha eliminato l’Italia di Mancini e conquistato le final four in casa nonostante Cr7 sia stato risparmiato dopo i Mondiali. Contro la Svizzera dell’ex allenatore della Lazio Petkovic, Ronaldo si gioca tanto, vincendo la competizione potrebbe guadagnare qualche credito in più nella corsa al Pallone d’Oro. L’altra finalista uscirà dal confronto tra Olanda e Inghilterra.

Portogallo-Svizzera probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Moutinho, Carvalho, Pereira; Bernardo Silva, Sousa, Ronaldo. Allenatore: Santos

SVIZZERA (3-5-2): Sommer; Akanji, Schar/Elvedi, Rodríguez; Mbabu, Freuler, Xhaka, Zakaria, Zuber; Shaqiri/Ajeti, Seferovic/Ajeti. Allenatore: Petkovic