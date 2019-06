Pisa-Triestina play off serie C in diretta tv: dove vedere la finale di andata sulla Rai

Allo stadio Arena Garibaldi di Pisa si gioca la prima finale di andata per la promozione in serie B: probabili formazioni, richiesta la diretta su Rai Tre

Pisa-Triestina in tv playoff Serie C diretta e streaming

Ultime fatiche nel campionato di Lega Pro. Si gioca la finale di andata dei playoff di serie C. Un posto in serie B per Pisa e Triestina che si giocheranno il primo atto della sfida finale questa sera mercoledì 5 giugno 2019 alle ore 20.30 allo stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani. Pisa-Triestina sarà visibile live streaming sulla piattaforma elevensports.it acquistabile come singola partita al costo di 3.90 euro oppure nel pacchetto che comprende la post season di LegaPro a 11.90 euro.

Pisa-Triestina in tv sulla Rai

Non è prevista al momento diretta sui canali Rai nazionali ma solo la differita alle ore 22:30 su RaiSport (canale 57 e 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky). Tuttavia il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha disposto la diretta TV su Raitre Toscana a partire dalle 20.30. Di contro il sindaco di Triste ha chiesto alla Rai di trasmettere la gara in diretta sempre su Rai Tre anche per la regione Friuli Venezia Giulia per motivi di ordine pubblico essendo esaurito il settore ospite dello stadio del Pisa.

Playoff serie C finale Pisa-Triestina

Il Pisa di Luca d’Angelo ha chiuso al terzo posto con 69 punti il Girone A, eliminando poi nel playoff la Carrarese 2-2 in trasferta e il 2-1 in casa, e vincendo la semifinale con l’Arezzo, con doppio successo per 3-2 e 1-0. La Triestina di Massimo Pavanel si è classificata al secondo posto del Girone B con 67 punti per poi vincere la semifinale degli spareggi col Feralpisalò pareggiando 1-1 in trasferta per poi vincere 2-0 in casa il match di ritorno.

PROBABILI FORMAZIONI Pisa-Triestina

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Meroni, Benedetti, Lisi; De Vitis, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Pesenti, Masucci. A disp. D’Egidio, Brignani, Buschiazzo, Masi, Verna, Izzillo, Moscardelli, Marin, Liotti, Marconi, Gamarra. All. D’Angelo

Triestina (4-4-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Petrella, Steffè, Coletti, Procaccio; Granoche, Costantino. A disp. Boccanera, Matosevic, Libutti, Pizzul, Maracchi, Mensah, Codromaz, Gubellini, Hidalgo, Bariti, Beccaro, Bolis, Messina. All. Pavanel

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina (assistenti: Trinchieri-Pacifico)