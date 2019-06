Pisa-Arezzo playoff serie C in diretta tv: dove vedere la semifinale di ritorno

Allo stadio Arena Garibaldi si gioca il ritorno della semifinale playoff di C con il Pisa padrone di casa che parte dalla vittorio 3-2 sull’Arezzo: probabili formazioni

Pisa-Arezzo in tv playoff Serie C diretta e streaming

Un altro derby della Toscana per decidere chi andrà in finale playoff di serie C. In campo per la semifinale di ritorno ancora una volta, a campi invertiti stavolta, Pisa e Arezzo con i padroni di casa forti del 3-2 maturato all’andata. Appuntamento questa sera domenica 2 giugno 2019 alle ore 20.30 allo stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani Pisa-Arezzo sarà visibile live streaming sulla piattaforma elevensports.it acquistabile come singola partita al costo di 3.90 euro oppure nel pacchetto che comprende la post season di LegaPro a 11.90 euro. Non è prevista al momento diretta o differita sui canali Rai.

Playoff serie C Pisa-Arezzo, nerazzurri con un gran vantaggio

Pirotecnico 3-2 nel match di andata che dà un grosso, doppio vantaggio al Pisa. Nerazzurri avanti con Marconi, pari Arezzo con Cutolo e addirittura vantaggio con Brunori. Ancora Marconi, alla doppietta, firma l’ennesimo pari su rigore e poi Di Quinzio porta la vittoria in dote al Pisa che ringrazia anche Gori che para a Cutolo il rigore del possibile 3-3. All’Arezzo stasera serve una mezza impresa, vincere, e con due gol di scarto, altrimenti passerebbe comunque il Pisa per la migliore posizione in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI Pisa-Arezzo

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, De Vitis, Birindelli; Di Quinzio, Gucher, Marin; Minesso; Pesenti, Moscardelli. All. D’Angelo

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti; Sala, Pinto, Pelagatti, Luciani; Serrotti, Foglia, Buglio; Belloni; Rolando, Brunori. All. Dal Canto.