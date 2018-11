Perugia-Crotone in tv, dove vedere la diretta tv e streaming: Nesta contro Oddo

Sfida tra campioni del mondo sulle panchine di Perugia e Crotone nell’anticipo della dodicesima giornata in serie B: probabili formazioni live

Da una parte Alessandro Nesta sulla panchina del Perugia, dall’altra Massimo Oddo su quella del Crotone. Stasera venerdì 9 novembre 2018 allo stadio Curi si gioca Perugia-Crotone, con fischio d’inizio alle ore 21, anticipo della dodicesima giornata in serie B. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro, su Rai Sport (canel 57 e 58 del digitale terrestre) e sulla piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One che detiene i diritti del torneo cadetto e che farà vedere tutte le altre partite in esclusiva.

Alessandro Nesta sono reduci da un filotto di due successi di fila contro Padova e Livorno. Massimo Oddo invece sulla panchina dei calabresi si è seduto da poco prendendo il posto di Giovanni Stroppa, e raccogliendo un pareggio interno contro il Carpi.

Probabili Formazioni

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, Cremonesi, Falasco; Moscati, Bianco, Verre; Dragomir; Vido, Melchiorri. A disposizione: Leali, Perilli, El Yamiq, Felicioli, Sgarbi, Bordin, Kouan, Michael, Ranocchia, Bianchimano, Mustacchio, Terrani. Allenatore: Alessandro Nesta.

CROTONE (4-3-3): Festa; Faraoni, Sampirisi, Vaisanen, Valietti; Firenze, Barberis, Rohden; Molina, Budimir, Stoian. A disposizione: Figliuzzi, Curado, Cuomo, Golemic, Crociata, Zanellato, Nanni, Simy, Spinelli, Aristoteles. Allenatore: Massimo Oddo.

La telecronaca della partita Perugia-Crotone è in diretta su Raisport, visibile sul canale 57 in HD e 58 del digitale terrestre, e sul canale 227 e 228 della piattaforma Sky, con Fabrizio Tumbarello ed Alberto Bollini al microfono, mentre il bordocampo e le interviste saranno di Andrea Riscassi. Post-partita sempre su Raisport, a partire dalle 23, all’interno di “Calcio & mercato”, condotto da Paolo Paganini.

Perugia-Crotone in diretta su Dazn, telecronaca Dario Mastroianni – Commento Tecnico: Stefan Schwoch, Bordocampo ed interviste: Bruno Palermo. Vai al link per vedere i dispositivi supportati per Dazn. Se avete una Smart Tv , anche qui potete trovare l’applicazione e utilizzarla per portare Dazn sul televisore. L’abbonamento a Dazn costa 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito. Per iscriversi basta inserire nome, cognome, mail e creare una password. Poi inserire la modalità di pagamento preferita tra carta di credito o PayPal e che verrà attivata trenta giorni dopo l’iscrizione. L’abbonamento si può sospendere in qualunque momento — metterlo in pausa per poi riutilizzarlo in futuro — oppure cancellare l’account per sempre senza dare alcun preavviso. L’abbonamento si può sottoscrivere anche via Apple, su iTunes.