Parma-Milan diretta tv 20 aprile 2019: la formazione di Gattuso per difendere la Champions

Sarà il Milan ad aprire il turno di Pasqua al Tardini nel sabato di Pasqua, obbligatorio prendere i tre punti: probabili formazioni live

Parma-Milan diretta e streaming

Un grande sabato di calcio, un grande sabato di Pasqua. Tutti o quasi in campo per giocare la giornata 33 del campionato di serie A che si apre alle ore 12:30 allo stadio Tardini per Parma-Milan con i rossoneri a caccia di tre punti fondamentali nella lotta Champions. Diretta su Sky Sport Serie A (ch202) e in pay per view su Sky Sport 252. Streaming attraverso l’applicazione Skygo.

Parma-Milan, rossoneri con un solo risultato a disposizione

La vittoria nello scontro diretta di una settimana fa con la Lazio ha rilanciato alla grande il Milan dopo un mese difficile fatto di tre sconfitte e un solo pareggio. La squadra di Gattuso è quindi ancora al quarto posto, anche se ha visto andare in fuga l’Inter al terzo. I rossoneri però di devono guardare dalle inseguitrici: la Roma è a -1, l’Atalanta a -2 e la Lazio è a -3 dopo il recupero vittorioso con l’Udinese. Sarà una grande volata. Non può dormire sonni tranquillissimi invece il Parma che dopo un girone di ritorno troppo rilassato sin qui rischia in caso di ulteriori passi falsi di essere risucchiato nella lotta retrocessione ora distante ancora 6 punti, il vantaggio sull’Empoli terzultima.

LE PROBABILI FORMAZIONI Parma-Milan

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Parma-Milan in diretta tv e streaming: telecronisti

Parma-Milan sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Pre e post gara “Sky Calcio Show” con Alessandro Bonan in studio Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini, Giorgia Cenni.