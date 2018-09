Parma-Juventus in tv, come vedere la diretta e streaming su Dazn

La Juventus fa visita al neopromossa Parma, Cristiano Ronaldo ancora alla ricerca del primo gol in Serie A: come accedere a Dazn da tutti i dispositivi

Parma-Juventus in tv, diretta streaming

Ancora di sabato ma in prima serata. La Juventus accende i riflettori dell’anticipo serale della terza giornata di serie A. Questa sera 1 settembre 2018 allo stadio Tardini si gioca Parma-Juventus con fischio d’inizio alle ore 20:30. La gara sarà trasmessa in diretta sulla nuova piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One.

Parma-Juventus in cerca dei primi punti in a

Due partite, due vittorie per la Juventus di Max Allegri che ha faticato all’esordio sul campo del Chievo dovendo rimontare da 1-2 a 3-2 solo nel finale per poi battere con un gol per tempo la Lazio la settimana scorsa. Non ha segnato ancora Cristiano Ronaldo, per molti una notizia, così come l’arrabbiatura di Cr7 per non aver vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Champions League andato all’ex compagno del Real, Modric. Di fronte i bianconeri si troveranno il Parma di D’Aversa che medita il colpaccio da neopromossa.

Probabili Formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Inglese, Da Cruz. Allenatore: Roberto D’Aversa

Parma-Juventus in diretta tv e streaming su Dazn

Parma-Juventus in diretta su Dazn, telecronista: Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin. Vai al link per vedere i dispositivi supportati per Dazn. Se avete una Smart Tv , anche qui potete trovare l’applicazione e utilizzarla per portare Dazn sul televisore. L’abbonamento a Dazn costa 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito. Per iscriversi basta inserire nome, cognome, mail e creare una password. Poi inserire la modalità di pagamento preferita tra carta di credito o PayPal e che verrà attivata trenta giorni dopo l’iscrizione. L’abbonamento si può sospendere in qualunque momento — metterlo in pausa per poi riutilizzarlo in futuro — oppure cancellare l’account per sempre senza dare alcun preavviso. L’abbonamento si può sottoscrivere anche via Apple, su iTunes.