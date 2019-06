Olimpiadi invernali 2026 voto in diretta tv: Milano-Cortina in pole, 24 giugno 2019

Italia e Svezia si sfidano per avere i Giochi Olimpici Invernali del 2026: Milano e Cortina contro Stoccolma e Are fino all’ultimo voto in diretta Rai, a che ora va in onda

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 diretta tv e streaming

Sarà un testa a testa fino alla fine per l’assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026. Milano e Cortina insieme ci credono ma devono superare la concorrenza agguerrita di Stoccolma. La Rai seguirà la giornata decisiva con uno Speciale TgSport, in onda su Rai2 a partire dalle 17.45 con il voto previsto per le 18. In studio, in diretta da Losanna, Luca Di Bella, con ospiti i tanti testimonial “arruolati” dal CONI per supportare la candidatura. Il programma può essere seguito anche in streaming su pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

Olimpiadi invernali 2026: Stoccolma sfida Milano e Cortina

In lizza sono rimaste Svezia e Italia, ovvero le candidature di Stoccolma-Are e Milano-Cortina: il quorum per aggiudicarsi i Giochi è di 42 voti (i votanti sono 82). La delegazione italiana, a Losanna da una settimana, guidata dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, illustrerà per l’ultima volta all’assembela del CIO il progetto Milano-Cortina, in due sessioni, una al mattino e una pomeriggio, alle quali parteciperanno anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Sottosegretario Giorgetti, il sindaco di Milano Beppe Sala e il Governatore del Veneto Zaia. In chiusura di presentazione, infine, prima del voto, previsto alle 18.00, il videomessaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’ultima città italiana ad aver ospitato le Olimpiadi Invernali è stata Torino con il Sestriere nel 2006.