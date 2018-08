Napoli-Milan in tv, come vedere la diretta streaming del big match

Da una parte di Napoli di Ancelotti dall’altra il Milan di Gattuso che sfida il suo maestro: serata di grande calcio al San Paolo: probabili formazioni

Napoli-Milan in tv, diretta streaming

La seconda giornata di serie A 2018/2019 regala il primo vero scontro diretto per lo scudetto. Questa sera sabato 25 agosto 2018 infatti alle ore 20:30 allo stadio San Paolo di Roma si affronteranno due big, i padroni di casa e il Milan. La partita Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta sulla nuova piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One..

Napoli-Milan, big match al San Paolo: Gattuso sfida Ancelotti

Il Napoli di Carlo Ancelotti è partito alla grande, vincendo in rimonta 2-1 sul campo della Lazio con le reti di Milik ed Insigne. Ancora “fermo” al palo invece il Milan di Gattuso che alla prima giornata è stato fermato dai fatti tragici di Genova che hanno consigliato il rinvio di Milan-Genoa. C’è tanta attesa per vedere Gonzalo Higuain con la maglia rossonera.

Probabili Formazioni

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bakayoko; Suso, Higuain, Bonaventura. Allenatore: Gattuso

Napoli-Milan in diretta su Dazn, telecronaca di Pierluigi Pardo e Mauro German Camoranesi. Vai al link per vedere i dispositivi supportati per Dazn. Se avete una Smart Tv , anche qui potete trovare l’applicazione e utilizzarla per portare Dazn sul televisore. L’abbonamento a Dazn costa 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito. Per iscriversi basta inserire nome, cognome, mail e creare una password. Poi inserire la modalità di pagamento preferita tra carta di credito o PayPal e che verrà attivata trenta giorni dopo l’iscrizione. L’abbonamento si può sospendere in qualunque momento — metterlo in pausa per poi riutilizzarlo in futuro — oppure cancellare l’account per sempre senza dare alcun preavviso. L’abbonamento si può sottoscrivere anche via Apple, su iTunes.