Milan-Torino in tv: dove vedere la diretta streaming, Higuain per allungare sulla Lazio

Posticipo serale tutto da gustare allo stadio San Siro tra il Milan di Gattuso col ritorno del Pipita e il Torino di Mazzarri: probabili formazioni live

Milan-Torino diretta tv e streaming

Una ghiotta occasione per allungare sulla Lazio. Con questo obiettivo il Milan scende in campo stasera domenica 9 dicembre 2018 allo stadio San Siro di Milano ospitando il Torino. Fischio d’inizio alle 20:30 per Milan-Torino che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (ch202) e in pay per view su Sky Sport 251. Streaming attraverso l’applicazione Skygo.

Milan-Torino, con un pensiero per Gigi Radice

La presenza del Toro in campo riporta ovviamente la memoria alla morte di Gigi Radice, grande allenatore proprio dei granata scudettati, scomparso nei giorni scorsi. Per quanto riguarda il calcio giocato Gattuso ritrova Gonzalo Higuain al centro dell’attacco dopo la squalifica di due giornate frutto del rosso in Milan-Juve. Ieri la Lazio è stata fermata dalla Samp, quindi i rossoneri possono andare a +3 in classifica al quarto posto. I granata sono in un momento positivo, hanno battuto il Genoa nell’ultima giornata, superato anche il turno di Coppa Italia e ritrovato il loro tecnico in panchina, Walter Mazzarri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Conti, Simic, Laxalt, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Borini, Castillejo. Allenatore: Gattuso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Moretti, Lyanco, Bremer, Aina, Lukic, Soriano, Edera, Parigini, Berenguer, Zaza. Allenatore: Mazzarri.

Milan-Torino in diretta tv e streaming: telecronisti

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite, fibra). telecronaca Riccardo Trevisani; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Peppe Di Stefano, Alessandro Alciato; per i collegamenti con Sky Sport 24 Manuele Baiocchini. A seguire Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti.