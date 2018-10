Milan-Olympiacos in tv: dove vedere la diretta Europa League

Rinfrancato dal successo in campionato il Milan torna in Europa League dove ritrova Higuain a San Siro contro i greci dell’Olympiacos: probabili formazioni

Milan-Olympiacos in tv, diretta streaming

Un altro successo per aumentare il morale e salire a 6 punti in classifica. Il Milan di Gattuso si rituffa in Europa League. Allo stadio San Siro di Milano alle ore 18:55 fischio d’inizio di Milan-Olympiacos che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Partita via streaming, attraverso Skygo.

Milan-Olympiacos, Gattuso ritrova Higuain

La prima buona notizia è che Gennaro Ringhio Gattuso ritrova Gonzalo Higuain che sarà a disposizione per la sfida ai greci. La seconda buona notizia, ma risaputa, è che il Milan uscito dal Mapei Stadium di Reggio Emilio dopo il 4-1 di domenica scorsa ha finalmente ritrovato vittoria e sorriso. A San Siro arriva l’Olympiacos, formazione che in Europa non perde da cinque gare, praticamente imbattibile in Patria anche se quest’anno ha fallito l’assalto alla qualificazione in Champions League. Rossoneri già a quota 3 punti dopo la vittoria della prima giorno contro i lussemburghesi del Dudelange.

Le probabili formazioni di Milan-Olympiacos

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. All.Gattuso Olympiacos (4-2-3-1): Sà; Torosidis, Koutris, Cissé, Meriah (Miranda); Guilherme, Camara; Fetfatzidis, Yaya Touré, Nahuel (Natcho); Guerrero. All. Pedro Martins

Milan-Olympiacos in tv in chiaro

Milan-Olympiacos sarà trasmessa in diretta dalle 18:55 su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini; Diretta Gol Andrea Marinozzi.