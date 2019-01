Milan-Napoli in tv, dove e come vedere la diretta streaming: Piatek sfida Milik

Grande calcio per il sabato sera in serie A, a San Siro il Milan di Gattuso con il nuovo colpo Piatek ospita il Milan di Ancelotti: probabili formazioni live

Milan-Napoli in tv, diretta streaming

Sarà una grande serata di calcio. Il terzo e ultimo anticipo serale di questa sera sabato 26 gennaio 2019 mette di fronte il Milan e il Napoli. Fischio d’inizio alle ore 20:30 per Milan-Napoli valida per la 21sima giornata del campionato di serie A. La gara sarà trasmessa in diretta dallo stadio San Siro streaming sulla piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One.

Milan-Napoli: attesa per l’esordio di Piatek

Questa partita ai tempi del Napoli di Maradona e del Milan di Sacchi valeva uno scudetto. Oggi da una parte il Milan si gioca un posto in Champions League (al momento è quarto appena davanti a Roma e Lazio), dall’altra il Napoli si gioca le residue chance di tenere in piedi la lotta scudetto sulla Juventus lontana 9 punti.

Sarà anche la giornata del possibile derby tutto polacco tra centravanti. Il Napoli presenta un Milik in grande spolvero mentre il Milan, chissà se dall’inizio o in panca, ha la sua nuova arma, Piatek arrivato in settimana dal Genoa per prendere il posto del deludente Higuain.

Tra corsi e ricorsi storici il Milan ha vinto solo una delle ultime 15 sfide contro il Napoli in Serie A (5N, 9P), 2-0 casalingo nel dicembre 2014. Il Napoli invece proprio a Natale, il 26 dicembre, è uscito sconfitto da San Siro contro l’Inter nel giorno tristemente noto per la morte del tifoso Belardinelli negli scontri tra ultras fuori dallo stadio.

Probabili Formazioni

Milan-Napoli in diretta tv e streaming su Dazn e Diletta Gol

Milan-Napoli in diretta su Dazn, telecronaca di Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin. A seguire Diletta Gol il nuovo show sul calcio condotto da Diletta Leotta. Ospite in studio, oltre a Mauro Camoranesi, anche Andriy Shevchenko, ex grande attaccante del Milan.

