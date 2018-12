Milan-Fiorentina: dove vedere la diretta tv, Higuain alla ricerca del gol perduto

Allo stadio San Siro il Milan decimato di Gattuso ospita la Fiorentina di Pioli: probabili formazioni live

Milan-Fiorentina diretta tv e streaming

Punti preziosi in palio per l’Europa questo pomeriggio allo stadio San Siro di Milano dove alle ore 15 si affronteranno Milan-Fiorentina match per la 17sima giornata di campionato che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in pay per view su Sky Sport 256. Streaming attraverso l’applicazione Skygo.

Milan-Fiorentina, Gattuso spera di battere Pioli col Pipita

Il Milan dopo aver conquistato il quarto posto in classifica è incappato in qualche mezzo passo falso, due pari a reti bianche con Torino e Bologna che hanno precluso ai rossoneri una possibile fuga visti i risultati ancor più negativi della Lazio. Ed invece la squadra di Gattuso tra continui alti e bassi, compresa l’eliminazione dall’Europa League, si ritrova contro i viola con una formazione decimata dalle assenze e dalle squalifiche di Kessié e Bakayoko. Sperando che prima o poi Higuain si sblocchi dal suo torpore che risale oramai a Milan-Juve di quasi due mesi fa. Di contro la Fiorentina proprio domenica scorsa nel derby con l’Empoli ha ritrovato in un sol colpo la vittoria e i gol di Simeone per rilanciare le sue velleità di Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, José Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo. All. Gattuso.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas. All. Pioli.

Milan-Fiorentina in diretta tv e streaming: telecronisti

Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 256 (satellite, fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Diretta Gol: Marco Cattaneo.