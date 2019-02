Milan-Empoli in tv: dove vedere la diretta, Gattuso sceglie tra Piatek e Cutrone

Anticipo del venerdì sera per i rossoneri che ospitano un pericolante Empoli a San Siro: formazioni live, le scelte di Gattuso e Iachini

Milan-Empoli diretta tv e streaming

La settimana del grande calcio continua e dopo le coppe europee si torna a giocare il campionato di serie A con un altro anticipo del venerdì sera. In campo il Milan ritrovato di Gattuso contro l’Empoli in lotta per la salvezza. La sfida Milan-Empoli, che si gioca questa sera 22 febbraio 2019 alle ore 20:30 allo stadio San Siro di Milano per la 25sima giornata di A sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (ch202) e in pay per view su Sky Sport 251. Streaming attraverso l’applicazione Skygo.

Milan-Empoli, rossoneri per la Champions con vista Coppa Italia

Doppio pensiero per il Milan che scende in campo anticipando di un giorno visto il rinvio forzato del match della Lazio reduce dall’Europa League. Il tutto perchè Milan e Lazio si sfideranno per la semifinale di andata di Coppa Italia la prossima settimana. Rossoneri che in classifica sono al momento quarti con un solo punto di vantaggio sulla Roma ma che sono reduci dall’importantissima vittoria nello scontro diretto di Bergamo con l’Atalanta trascinati dal bomber Piatek. Qualcuno pensa che il polacco possa rifiatare in vista della Coppa lasciando spazio a Cutrone, difficile ma non impossibile. L’Empoli di Iachini in piena lotta per la salvezza si è invece scrollata di dosso la negatività di 8 gare senza vittorie battendo domenica scorsa il Sassuolo per 3-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Kessiè, Paquetà; Castillejo, Calhanoglu, Piatek.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Bennacer, Krunic, Acquah, Di Lorenzo, Pasqual; Farias, Caputo.

Milan-Empoli in diretta tv e streaming: telecronisti

Milan-Empoli sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra), telecronaca Riccardo Zancan; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Giuseppe Di Stefano, Manuele Baiocchini. A seguire “Sky Calcio Live” da San Siro con Marco Cattaneo, Stefano De Grandis, Massimo Ambrosini.