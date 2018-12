Lazio-Cagliari, dove e come vedere la diretta tv streaming su Dazn

Allo stadio Olimpico la Lazio di Simone Inzaghi cerca di tornare alla vittoria contro il Cagliari reduca dal ko in extremis col Napoli: probabili formazioni e orario

Lazio-Cagliari in tv, diretta streaming

Sarà un grande sabato prenatalizio il 22 dicembre per la Serie A con tutte le squadre in campo per la 17sima giornata di andata. Si comincia alle ore 12:30 con il lunch match che vede allo Stadio Olimpico di Roma la partita Lazio-Cagliari. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One.

Lazio-Cagliari: Inzaghi alla ricerca della vittoria perduta

Non è un grande periodo per la Lazio che non vince oramai da diversi turni, per la precisione dal 4 novembre nel 4-1 alla Spal. Da allora una sequela di pareggi e l’ultima sconfitta lunedì scorso a Bergamo con l’Atalanta con il gol di Acerbi allo scadere annullato dal Var per un fuorigioco millimetrico. Per fortuna biancoceleste il quarto posto Champions non è poi così lontano visto che il Milan non ne ha approfittato. Il Cagliari dal canto suo recrimina per il pareggio sfuggito in extremis in casa col Napoli per la prodezza di Milik su punizione. La classifica per ora comunque sorride agli uomini di Maran in cerca di punti per la salvezza sicura.

Probabili Formazioni

LAZIO (4-3-2-1): Strakosha; Marusic, Acerbi, Radu, Lulic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic; Luis Alberto, Correa; Immobile. All. Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Bradaric, Barella, Ionita; Joao Pedro, Farias; Cerri. All. Maran.

