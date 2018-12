Juventus-Sampdoria in tv, dove vedere la diretta streaming: bianconeri per la quota record

Ultima giornata del girone d’andata per la Juve impegnata nel lunch match che apre il sabato di serie A, allo Stadium la Samp: probabili formazioni live

Juventus-Sampdoria diretta tv e streaming

Sarà la capolista e campione d’inverno già sicura Juventus a scendere in campo per prima nell’ultima giornata del 2018 che coincide con il giro di boa del campionato. Alle ore 12:30 all’Allianz Stadium fischio d’inizio di Juventus-Atalanta trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (ch202) e in pay per view su Sky Sport 251. Streaming attraverso l’applicazione Skygo.

Juventus-Sampdoria, torna Cristiano Ronaldo fuori Bonucci

Ultima fatica per i bianconeri che già da un paio di giornate si sono assicurate il platonico titolo di campioni d’inverno. La Juventus nel boxing day di Santo Stefano è stata fermata sul pari dall’Atalanta riuscendo a rimontare, in inferiorità numerica, nel finale con il neo entrato Cristiano Ronaldo la doppietta di Zapata che aveva ribaltato l’iniziale vantaggio bianconero su autorete. Resta il percorso straordinario della Juve di Allegri capace fin qui di lasciare le briciole, solo due pareggi (Genoa e Atalanta appunto) alle avversarie con il Napoli a -9 e l’Inter a -14. Ma la Sampdoria non vuole essere vittima sacrificale dall’alto di un momento di grazie della squadra di Giampaolo che in classifica trascinata dall’ex di turno, Quagliarella, si è riportata a ridosso di Lazio e Milan nella lotta al quarto posto Champions League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. All: Allegri

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All: Giampaolo

Juventus-Sampdoria in diretta tv e streaming: telecronisti

Juventus-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251(satellite e fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.

