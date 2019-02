Juventus-Parma in tv, dove vedere la diretta streaming: torna Mandzukic, scopri chi nel tridente

Dopo la scoppola in Coppa Italia Juve in cerca di riscatto nel posticipo serale del sabato di serie A contro il Parma delle sorprese: probabili formazioni

Juventus-Parma diretta tv e streaming

Rialzarsi subito per ritrovare gol, vittoria e sorriso. La Juventus torna in campo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e lo fa questa sera sabato 2 febbraio 2019 nella sua casa, l’Allianz Stadium ospitando il Parma squadra rivelazione di questo campionato. Fischio d’inizio alle ore 20:30 per Juventus-Parma valida per la 22sima giornata del campionato di serie A. La gara sarà trasmessa in diretta dallo stadio San Siro streaming sulla piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One.

Juventus-Parma, bianconeri in cerca di riscatto

Un 3-0 che fa ancora male quello incassato dalla Juve in quel di Bergamo mercoledì scorso che ha significato l’eliminazione dalla Coppa Italia che la squadra di Allegri vinceva da 4 anni consecutivi. Un ko frutto delle assenze e di una condizione in calo evidenziata anche nonostante la vittoria in rimonta sul campo della Lazio domenica scorsa dopo un’ora di gioco dominata dai biancocelesti. Si rivede dal 1′ Mandzukic e con lui potrebbero esordire titolari Spinazzola (ha già giocato in coppa dal 1′) e soprattutto Caceres unico rinforzo del mercato invernale tra mille infortuni dei centrali bianconeri. Il Parma di D’Aversa si affiderà alle scorribande di Gervinho e alla sua voglia di riscattare l’incredibile ko in casa con la Spal (da 2-0 a 2-3) e sorprendere come fatto diverse volte già quest’anno, chiedere all’Inter…

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.

Juventus-Parma in diretta tv e streaming: telecronisti

Juventus-Parma in diretta su Dazn, telecronaca di Pierluigi Pardo e Roberto Cravero. A seguire Diletta Gol il nuovo show sul calcio condotto da Diletta Leotta. Ospite in studio, oltre a Mauro Camoranesi, , con interviste esclusive, analisi e highlights del sabato calcistico.

QUAL È LA PROCEDURA PER REGISTRARSI A DAZN