Juventus-Milan: dove vedere la diretta della finale di Supercoppa Italiana

Orario del calcio d’inizio del primo trofeo stagionale, in palio a Gedda in Arabia Saudita tra la Juventus di Allegri e il Milan di Gattuso: probabili formazioni live

Juventus-Milan, finale Supercoppa diretta e streaming

C’è in palio il primo titolo dell’anno. A giocarselo la Juventus e il Milan pronte a incontrarsi questa sera mercoledì 16 gennaio 2019 a Gedda per la finale della Supercoppa Italiana. Alle 18:30 la finale Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai Uno, visibile anche in Hd sul canale 501 del digitale terrestre, con collegamento dalle 18:15, post partita che proseguirà dalle 21 sui canali di Rai Sport (57 e 58 del digitale terrestre). In streaming sul sito Rai Play oppure di RaiSport.

Finale Supercoppa Italiana: diretta Juventus-Milan

A sei mesi di distanza dalla fine dello scorso campionato si assegna il trofeo che mette di fronte la vincitrice dello scudetto, la Juventus, e in questo caso, per l’ennesima volta visto lo strapotere dei bianconeri, la finalista della Coppa Italia, il Milan. La partita slittata da agosto si gioca in Arabia Saudita a Gedda o Jeddah, scelta che ha fatto discutere per la condizione delle donne che però potranno assistere alla partita anche se in un settore a loro riservato.

La Juventus arriva alla finale forte del suo strapotere in campionato, due soli pareggi a fronte di 17 vittorie, e ben 22 punti di vantaggio sui rossoneri battuti già a San Siro con gol di Mandzukic (oggi infortunato dunque assente) e Cristiano Ronaldo. In quell’occasione il rigore del possibile 1-1 fallito da Higuain fece calore vistosamente le performace dell’argentino che tra qualche giorno potrebbe lasciare il Milan. A favore della squadra di Gattuso c’è però il precedente, solo un paio di anni fa l’allora formazione di Montella riuscì a portare la Juve ai rigori dove un super Donnarumma regalò la Coppa ai suoi. Peraltro la Supercoppa è un po’ stregata per i bianconeri che ne hanno perse tre negli ultimi 4 anni (Napoli, Milan e Lazio). Unico successo per Allegri, finora, la Supercoppa di Shanghai contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. Allegri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso

Vedere Juventus-Milan in tv e streaming Supercoppa

La finale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan (calcio d’inizio alle 18.30), sarà di Gianni Cerqueti con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Stefano Mattei e Luca De Capitani e il coordinamento giornalistico di Pino Cerboni. Prepartita dalle 18:15, prima dell’inizio della partita andrà in onda, sempre su Rai1, uno Speciale Tg1 di mezz’ora, dalle 17.45 condotto da Alberto Matano, con ospiti in studio Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e Vittorio Di Trapani, Segretario dell’Usigrai. Nel corso dello speciale sono previsti collegamenti con Lucia Goracci, corrispondente Rai da Istanbul, e Donatella Scarnati, inviata di Raisport a Gedda. Dopo la premiazione post partita che proseguirà dalle 21 sui canali di Rai Sport (57 e 58 del digitale terrestre). In streaming sul sito Rai Play oppure di RaiSport.