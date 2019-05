Juventus-Atalanta in diretta tv: lo Stadium fa festa scudetto e saluta Allegri

Ultima partita allo Juventus Stadium per Max Allegri, poi sarà festa tricolore per i bianconeri ma l’Atalanta deve difendere il quarto posto Champions: formazioni

Juventus-Atalanta diretta tv e streaming

Sarà una serata di festa con qualche lacrimuccia in casa Juventus che saluta Allegri, Barzagli e l’ottavo scudetto consecutivo nell’ultima partita casalinga della stagione. Ma non ci sta a fare la vittima sacrificale l’Atalanta in piena corsa Champions. Alle ore 20:30 fischio d’inizio di Juventus-Atalanta trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (ch202) e in pay per view su Sky Sport 251. Streaming attraverso l’applicazione Skygo.

Juventus-Atalanta: Allegri per l’addio, Gasp per la Champions

Tanti gli spunti per una partita che vale soprattutto per l’Atalanta che si gioca buona fetta della sua qualificazione in Champions League. Gli uomini di Gasperini dopo un gran girone di ritorno sono quarti con +3 sul Milan a due giornate dalla fine ma sono anche reduci dalla delusione per la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio. Sarà invece una serata speciale per la Juventus che ha deciso di festeggiare nel suo stadio l’ennesimo scudetto, ottavo di fila, insieme anche a quello femminile. Sarà una serata particolare per Max Allegri che proprio in questi giorni ha ufficializzato il suo addio dopo 5 anni e altrettanti scudetti, lascia anche, il calcio giocato, Barzagli.

LE PROBABILI FORMAZIONI Juventus-Atalanta

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Barzagli, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala. A disposizione: Pinsoglio, Cancelo, Alex Sandro, Rugani, Caceres, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Bentancur, Matheus Pereira, Cuadrado, Kean, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Ibanez, Pessina, Pasalic, Piccoli, Barrow, Djimsiti, Castagne. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Juventus-Atalanta in diretta tv e streaming: telecronisti

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253(satellite e fibra) telecronaca Andrea Marinozzi; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti; Diretta Gol Federico Zancan. A seguire “Sky Calcio Club” ore 22.30 in studio: Fabio Caressa, Andrea Pirlo, Luca Marchegiani, Stefano De Grandis e Alessia Tarquinio; ospite l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo.