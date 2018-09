Italia-Polonia 7 settembre 2018: gli azzurri di Mancini all’esordio in Nations League

Per la Nazionale italiana arriva il momento del riscatto nel nuovo torneo che segnerà le qualificazioni agli Europei 2020

Italia-Polonia diretta tv e streaming

Questa sera 7 settembre 2018 allo stadio Dall’Ara di Bologna e trasmessa su Rai1 in collegamento a partire dalle 20.30, si gioca Italia-Polonia, partita valida per la prima giornata della fase a gironi dell’UEFA Nations League, competizione internazionale che ha preso il via ieri sera con Germania- Francia. Il programma può essere seguito anche su pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

Italia-Polonia: probabili formazioni e convocati

Gli azzurri sono inseriti nel Girone 3 con Polonia e Portogallo (contro cui l’Italia giocherà lunedì 10 settembre), e per Roberto Mancini questa sera al Dall’Ara è la prima gara ufficiale come ct della Nazionale, dopo la disfatta di Ventura che costò l’esclusione dai Mondiali.

Contro la Polonia, Mancio, che ha convocato vecchie guardie come Bonucci e Chiellini e giovani promesse come Barella, non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione che incontrerà tra gli avversari Lewandowski, Zielinski e il nuovo bomber del Genoa Piatek. Arbitrerà il tedesco Felix Zwayer, assistenti Thorsten Schiffner e Marco Achmuller, addizionali Daniel Siebert e Sascha Stegemann, quarto ufficiale Markus Haecker.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Benassi, Jorginho, Barella; Chiesa, Balotelli, Insigne

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Pietrzak; Goralski, Krychowiak; Kurzawa, Zielinski, Makuszewski; Lewandowski

Elenco dei convocati da Roberto Mancini per le partite contro Polonia e Portogallo:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Pietro Pellegri (Monaco), Simone Zaza (Torino).