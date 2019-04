Inter-Roma in diretta tv: le scelte di Spalletti e Ranieri per lo scontro diretta Champions

A San Siro grande calcio di stasera con l’Inter che ospita la Roma in cerca di punti per la volata Champions League: probabili formazioni

Inter-Roma diretta e streaming

Un altro scontro diretto in zona Champions League questa sera sabato 20 aprile 2019 quando allo stadio Meazza in San Siro si affronteranno Inter terza in classifica e Roma quinta. Inter-Roma alle ore 20:30 sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A (ch202) e in pay per view su Sky Sport 252. Streaming attraverso l’applicazione Skygo.

Inter-Roma dubbio Icardi o Lautaro per Spalletti

L’Inter nelle ultime settimane dopo aver risolto la questione Icardi, questa sera in ballottaggio con Lautaro per il ruolo di prima e unica punta, ha preso l’allungo al terzo posto staccando il gruppone di squadre in lotta per il quarto e ultimo posto. Tra queste ovviamente la Roma che fa corsa sul Milan ma anche su Atalanta e Lazio tutte racchiuse in tre punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI Inter-Roma

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro/Icardi. All: Spalletti

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy, Dzeko. All: Ranieri.

Inter-Roma in diretta tv e streaming: telecronisti

Inter-Roma sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Andrea Paventi, Matteo Barzaghi, Paolo Assogna. A seguire “Sky Calcio Club”, in studio: Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis, Alessia Tarquinio.