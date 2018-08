Hapoel Haifa-Atalanta in tv: dove vedere la diretta preliminare Europa League, andata

Vola in Israele la squadra di Gasperini per l’andata dei preliminari di Europa League: probabili formazioni

Hapoel Haifa-Atalanta in tv, diretta streaming

Secondo impegno europeo per l’Atalanta impegnata questa sera giovedì 9 agosto 2018 con un altro turno preliminare di Europa League. Impegno in Israele per i nerazzurri di Gasperini: dal Sammy Ofer Stadium di Haifa, Hapoel Haifa-Atalanta sarà trasmessa in diretta stasera (ore 18 in Italia) su Sky Sport Football (canale 202) con la cronaca di Andrea Marinozzi. Partita via streaming, attraverso Skygo.

Hapoel Haifa-Atalanta, vietato distrarsi

Nel primo turno che l’ha vista scendere in campo l’Atalanta ha superato il Sarajevo. Dopo un interlocutorio quanto sorprendente 2-2 maturato in casa i nerazzurri sono andati a saccheggiare la capitale della Bosnia-Erzegovina per 8-0 con i gol in successione di: 4′ Palomino, 15′ e 28′ Gomez, 18′ Masiello, 39′ aut. Ahmetovic, 51′ e 70′ e 86′ Barrow. La squadra vincente nel doppio confronto (il ritorno a Reggio Emilia si giocherà il 16 agosto) sfiderà la vincitrice tra i bulgari del CSKA Sofia e i danesi del Copenhagen.

Le probabili formazioni di Hapoel Haifa-Atalanta

HAPOEL HAIFA (4-3-3): Setkus; Malul, Kapiloto, Tamas, Dilmoni; Arael, Sjostedt, Plakushchenko; Ginsari, Vermouth, Papazoglou. A disposizione: Kadoch, Fedida, Shukrani, Zamir, Elbaz, Mitrevski, Qashoa. Allenatore: Nir Klinger.

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; Barrow, Zapata, Gomez. A disposizione: Gollini, Freuler, Pasalic, Tumminello, Castagne, Melegoni, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.