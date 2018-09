Empoli-Milan in tv, dove e come vedere la diretta streaming Dazn

La squadra di Gattuso senza Higuaion cerca i tre punti in Toscana nel posticipo della sesta giornata di serie A: probabili formazioni live

Empoli-Milan in tv, diretta streaming

La sesta giornata di serie A, il turno infrasettimanale, si chiude al Castellani di Empoli dove la formazione toscana ospita il Milan in cerca disperata di punti. Questa sera giovedì 27 settembre 2018 alle ore 21 fischio d’inizio di Empoli-Milan che sarà trasmessa in diretta sulla nuova piattaforma DAZN visibile attraverso Smart TV, Apple TV, Android TV, pc, smartphone, tablet, PlayStation 4 e Xbox One..

Empoli-Milan, rossoneri obbligati a vincere

Reduce dal ko 3-1 sul campo del Sassuolo l’Empoli viaggia con 4 punti in classifica frutto soprattutto della vittoria all’esordio sul campo del Bologna. Rossoneri chiamati a migliorare una classifica non proprio positiva (5 punti in quattro gare). Il treno delle prime in classifica si sta allontanando, non tanto per lo scudetto ma almeno per la Champions League, obiettivo dichiarato della nuova dirigenza.

Probabili Formazioni

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Bennacer, Capezzi, Traorè; Krunic; Caputo, La Gumina. Allenatore: Andreazzoli.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Empoli-Milan in diretta tv e streaming su Dazn

Empoli-Milan in diretta su Dazn, telecronaca di Pierluigi Pardo – Commento Tecnico: Roberto Cravero. Bordocampo ed interviste: Marco Russo e Federica Zille. Pre e postpartita dallo stadio Castellani di Empoli con Giulia Mizzoni. Vai al link per vedere i dispositivi supportati per Dazn. Se avete una Smart Tv , anche qui potete trovare l’applicazione e utilizzarla per portare Dazn sul televisore. L’abbonamento a Dazn costa 9,99 euro al mese. Il primo mese è gratuito. Per iscriversi basta inserire nome, cognome, mail e creare una password. Poi inserire la modalità di pagamento preferita tra carta di credito o PayPal e che verrà attivata trenta giorni dopo l’iscrizione. L’abbonamento si può sospendere in qualunque momento — metterlo in pausa per poi riutilizzarlo in futuro — oppure cancellare l’account per sempre senza dare alcun preavviso. L’abbonamento si può sottoscrivere anche via Apple, su iTunes.