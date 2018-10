Eintracht Francoforte-Lazio in tv: dove vedere la diretta in chiaro di Europa League

La Lazio di Simone Inzaghi fa visita gioca in Germania la seconda giornata di Europa League con diretta in chiaro su Tv8 alle 21: probabili formazioni live

Dimenticare il ko nel derby rituffandosi in Europa League. Così la Lazio volata in Germania per la seconda giornata di Europa League. Questa sera giovedì 4 ottobre 2018 alla Commerzbank Arena di Francoforte quando alle ore 21 ci sarà il fischio d’inizio di Eintracht Francoforte-Lazio che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 ma anche in chiaro su TV8. Partita via streaming, attraverso Skygo e Tv8.

Lazio ed Eintracht Francoforte guidano il girone con 3 punti grazie alla vittoria all’esordio nel gruppo H, rispettivamente contro Apollon Limassol e Marsiglia. I biancocelesti arrivano reduci dalla scoppola rimediata nel derby con la Roma, un 3-1 che ha ridimensionato un po’ l’inizio di campionato della squadra di Inzaghi che dopo i ko con Napoli e Juve alle prime due giornate sembrava aver preso il volo.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Lazio

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Kostic; De Souza; Haller, Rebic. A disp. Rönnow, N’Dika, Beyreuther, Jovic, Torro, Muller, Gacinovic. All. Hütter. LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Wallace; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic, Durmisi; Correa; Caicedo. A disp. Strakosha, Luiz Felipe, Marusic, Lulic, Leiva, Berisha, Immobile. All. Inzaghi.

Eintracht Francoforte-Lazio sarà trasmessa in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) ma anche in chiaro su TV8. Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol Geri De Rosa. Studi pre e post partita sia su Sky che su Tv8 con Anna Billò, in compagnia di Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani.